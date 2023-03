Golemac ni več trener Cedevite Olimpije

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in Jurica Golemac sta se dogovorila za prekinitev pogodbe, so danes sporočili iz vodstva kluba slovenskih prvakov. Golemac je vodenje ekipe zmajev prevzel leta 2020, z ljubljanskim kolektivom pa je osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka

Cedevita Olimpija v tej sezoni nikakor ne najde prave forme. Ljubljančani so na petnajstih odigranih tekmah v Eurocupu zmagali le trikrat in nimajo več nobenih možnosti za preboj v končnico. Nekoliko bolje sicer slovenskim prvakom kaže v ligi ABA, kjer so si z razmerjem 14:6 že zagotovili mesto v končnici tekmovanja, v katero se uvrsti najboljših osem ekip. Ljubljanska ekipa je trenutno na četrtem mestu, a zadnji nedeljski poraz in medla predstava (59:81) proti Zadru sta, kot vse kaže, sodu izbila dno, zato so se v vodstvu ljubljanskega kolektiva odločili za menjavo na trenerskem stolčku.

Jurica Golemac ni več glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije.



Jurici se zahvaljujemo za vse delo, energijo in trud na mestu glavnega trenerja Zmajev in mu želimo vso srečo na nadaljnji karierni in življenjski poti. 💚🧡#ZmajevoSrce pic.twitter.com/7Y694NZN3K — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) March 14, 2023

Jurica Golemac, ki se ga je z morebitnim odhodom iz Ljubljane povezovalo že pred časom, je glavni trener ljubljanskega kolektiva postal januarja 2020, na tem položaju pa je zmenjal Slavena Rimca. Z Golemcem na klopi je Cedevita Olimpija osvojila dva naslova slovenskega državnega prvaka (2021, 2022), dva naslova slovenskega pokalnega prvaka (2022, 2023) in tri naslove slovenskega superpokalnega prvaka (2020, 2021, 2022). V sezoni 2021/22 je Cedevito Olimpijo vodil tudi do polfinala lige ABA in četrtfinala EuroCupa.

"Smo v aktivnem iskanju novega glavnega trenerja naše članske ekipe, ki jo bo do nadaljnjega vodil Miro Alilović," je sporočil Užbinec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Odločili smo se, da sprejmemo odločitev o menjavi glavnega trenerja. Jurica Golemac je imel polno zaupanje kluba, slabe igre in rezultati v zadnjem obdobju te sezone pa so nakazovali na to, da stvari znotraj ekipe žal ne delujejo tako, kot bi morale. Jurici se ob tej priložnosti zahvaljujemo za trud, delo in energijo, ki jih je vložil v svoje delo na mestu glavnega trenerja. Verjamemo, da je pred njim lepa in uspešna trenerska kariera, vsekakor pa mu želimo vso srečo na nadaljnji športni in življenjski poti," je ob naznanitvi prekinitve pogodbe z Golemcem povedal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec. "Smo v aktivnem iskanju novega glavnega trenerja naše članske ekipe, ki jo bo do nadaljnjega vodil Miro Alilović. Od naših fantov pričakujemo, da bodo na vsaki tekmi dali vse od sebe in da se do zadnjega atoma energije borijo za Cedevito Olimpijo."

Že na sredini tekmi v Ulmu bo tako ekipo vodil Alilović.

Preberite še: