Bečirović že v Atenah, da podpiše pogodbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sani Bečirović je že v Atenah, kjer bo podpisal pogodbo z grškim košarkarskim velikanom, šestkratnim evropskim prvakom, Panathinaikosom in z naslednjo sezono postal njegov prvi operativec. Zdaj četrto sezono opravlja funkcijo športnega direktorja Cedevite Olimpije.

Sani Bečirović bo na petkovi tekmi evrolige med Panathinaikosom in Crveno Zvezdo gost na tribuni. Tako poroča dobro obveščeni košarkarski portal eurohoops. Sledil bo dogovor o njegovem sodelovanju z grškim velikanom. Od naslednje sezone bo njegov novi športni direktor. Zamenjal bo Argirisa Pedoulakisa. Novega glavnega trenerja še iščejo, glavna želja je Pablo Laso. Zdajšnji trener Christos Serelis ostaja v klubu kot pomočnik. Panathinaikos namreč nima sezone po svojih standardih, saj v evorligi po 27 odigranih tekmah zaseda 16. mesto (osem zmag in kar 19 porazov).

Bečirović je v svoji igralski karieri nastopal tudi za Panathinaikos in z njim leta 2007 postal zmagovalec evrolige. Pozneje je prav v tem klubu začel svojo drugo kariero, ko je bil pomočnik Saše Đorđevića med letoma 2015 in 2019. Poleti 2019 je prevzel mesto športnega direktorja združenega kluba Cedevite in Olimpije.