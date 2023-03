Poraz Reala na zaostali tekmi v Istanbulu, PAO pred očmi Sanija Bečirovića premagal Zvezdo

Danes je bila v Istanbulu odigrana zaostala tekma 24. kroga med Anadolu Efesom in Real Madridom, tesne zmage pa so se veselili gostitelji. Real je sicer po zmagi v rednem 28. krogu nad Valencio Klemna Prepeliča s 95:91 napredoval na drugo mesto. Slovenski reprezentant je v španski prestolnici igral 17 minut, v tem času je dosegel štiri točke in imel šest podaj ter en skok. Panathinaikos, ki naj bi za novega športnega direktorja ustoličil Sanija Bečirovića (bil je na tekmi), je doma premagal Crveno zvezdo.

Bayern iz Münchna je brez že dlje časa odsotnega Slovenca Žana Marka Šiška v Pireju visoko izgubil proti vodilnemu Olympiacosu s 74:102. Bolonjski Virtus je v Berlinu zanesljivo premagal zadnjeuvrščeno Albo s 96:74, medtem ko je bil Žalgiris doma boljši od Asvela s 85:67. Milanski Armani je v domači dvorani dokaj zanesljivo ukanil beograjski Partizan s 76:62.

Košarkarji Barcelone so v šestih dneh doživeli tri boleče poraze. V soboto so najprej izgubili v španskem prvenstvu proti Zaragozi, v torek so bili poraženi v derbiju evrolige z Olympiacosom, zdaj pa so morali priznati premoč še Fenerbahčeju. Turki so bili po zaostanku 17 točk v prvem polčasu boljši z 81:73. Mike Tobey je tokrat bil v kadru in je v 12 minutah na parketu dosegel sedem točk in imel še tri skoke.

Do šele devete zmage v ligi je prišel Panathinaikos, razočaranje sezone. Crveno zvezdo je pred napol prazno domačo dvorano premagal s 75:66. Beograjčani so po prvem polčasu vodili za 13 točk, nato pa drugi del izgubili s 24:46. Po sedmem porazu na zadnjih devetih tekmah so Beograjčani zdrsnili na izkupiček 12-16. S 16 točkami je bil prvi strelec zmagovalne ekipe Georgios Papagiannis. V naslednji sezoni naj bi mesto športnega direktorja kluba prevzel Sani Bečirović. Zdajšnji športni direktor Cedevite Olimpije je bil na tekmi, v objektiv so ga ujele tudi kamere neposrednega televizijskega prenosa.

Soon-to-be Panathinaikos GM Sani Becirovic in Athens pic.twitter.com/mkMJhhEdtb — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 10, 2023

Evroliga, zaostala tekma 24. kroga:

Torek, 14. marec:

Evroliga, 28. krog:

Četrtek, 9. marec:

Petek, 10. marec:

Lestvica: