V živo: Barcelona izgubila v Pireju, na parketu Prepelič

Igra se 27. krog evrolige. V sredo zvečer sta se pomerila Olympiacos in Barcelona, ki sta imela vsak po 18 zmag. Devetnajsto so si priborili Grki, Katalonce so premagali s 77:70. Mike Tobey ni bil niti na klopi. Vodilni Real Madrid igra z Baskonio, Valencia Klemna Prepeliča pa z milansko Olimpio.