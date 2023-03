Cedevita Olimpija po porazu Splita že v končnici lige ABA

Izbranci Jurice Golemca so v Zadru dosegli manj kot 60 točk. Za Ljubljančane je bil to četrti poraz na zadnjih šestih tekmah v ligi Aba. Kljub porazu so v ponedeljek potrdili četrtfinale, pri tem jim je s porazom pomagal Split.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 21. krogu rednega dela lige ABA po eni najslabših predstav v sezoni doživeli visok poraz v Zadru, a si kljub temu v ponedeljek že zagotovili končnico. Split je namreč v ponedeljek izgubil v Podgorici proti ekipi Studentski centar in s tem Ljubljančanom zagotovil mesto v četrtfinalu že šest krogov pred koncem rednega dela.

Privrženci Cedevite Olimpije v tem tednu niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Zmaji so med tednom na dvoboju 15. kroga rednega dela Eurocupa doživeli poraz proti Lietkabelisu (87:94) in ostali brez teoretičnih možnosti za preboj v končnico evropskega tekmovanja, v nedeljo pa so prikazali skromno predstavo na gostovanju v ligi ABA v Zadru. Izgubili so za 22 točk in izenačili najvišji poraz v tej sezoni v ligi ABA.

Olimpija sploh ni vodila na tekmi. Že po prvem polčasu so visoko zaostajali (43:26), v nadaljevanju pa so Dalmatinci (Dario Drežnjak je dosegel 20, Luka Božić pa 19 točk) še povišali prednost, povedli že za +26, in preprečili Olimpiji, da bi si zagotovila mesto med najboljšimi osmimi ekipami regionalne lige že v nedeljo.

So si pa Ljubljančani četrtfinale zagotovili po ponedeljkovem porazu Splita v Črni gori.

Cedevita Olimpija je s tem porazom zdrsnila pod 50-odstotno učinkovitost na mednarodnem prizorišču. V evropskem pokalu je na petnajstih tekmah zabeležila le tri zmage, v ligi Aba pa je zdaj pri izkupičku 14-6, skupno torej 17-18. Štiri zmage imajo Ljubljančani v pokalu Spar ter enega v slovenskem superpokalu. Foto: KK Zadar/Zvonko Kucelin

Do konca rednega dela ima Cedevita Olimpija še šest tekem. V prihajajočem tednu bo v sredo gostovala pri ratiopharmu iz Ulma, v soboto pa bo gostila Cibono.

