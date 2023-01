Partizan in Real dobila tekmo, ki zanju šteje največ

Vselej vroči beograjski derbi, ki je trajal kar dve uri in osem minut, je v sklopu 21. kroga evrolige z 79:78 dobil Partizan. Za črnobele je to deseta evroligaška zmaga sezone, s katero so na lestvici tudi ujeli Crveno Zvezdo. Krog se je začel že v četrtek s košarkarskim el clasicom med Realom in Barcelono Mika Tobeyja, ki ga ni bilo v postavi katalonskega velikana, ta pa je derbi v Madridu izgubil s 86:91.

Foto: ABA/Dragana Stjepanović Partizan je v vročem Pionirju vodil večji del tekme, v zadnjih dveh minutah pa skoraj zapravil pet točk prednosti. Osebne napake in prosti meti so si sledili. A so črnobeli ostali dovolj zbrani. Je pa v zadnji sekundi Nemanja Nedović zadel trojko in tako je Crvena Zvezda izgubila samo za točko, 78:79. Če bosta na koncu rednega dela sezone ekipi izenačeni, bo tako v prednosti Zvezda, ki je prvo medsebojno tekmo dobila za več kot točko. Evroliga je tako izenačena, da sta še obe beograjski ekipi v igri za končnico.

Pri Crveni Zvezdi sta bila najbolj vroča Luca Vidoza s 26 točkami in Nemanja Nedović s 23. Za Partizan pa sta po 20 točk dala Zach Leday in Dante Exum.

V četrtek je bilo zelo vroče v WiZink Centru, kjer je Real po podaljšku ugnal Barcelono. Katalonska ekipa je v Madridu zapravila priložnost za prestižno zmago. Vodila je večji del tekme, še minuto pred koncem rednega dela za štiri točke, a je Real ujel priključek. Izid rednega dela je 37 sekund pred koncem z zadetima prostima metoma postavil Sergio Llull, ki je blestel v zadnji četrtini (73:73). Ekipi sta nato kot po tekočem traku do konca zapravljali priložnosti, v zadnji sekundi je z metom poskusil še član Barcelone Tomas Satoransky, a je bil neuspešen.

V podaljšku je pri Realu zasijal Džanan Musa, ki je dosegel devet od skupno 18 točk. Zadnji žebelj v krsto Barcelone pa je z novim natančnim izvajanjem prostih metov sedem sekund do konca podaljška zabil Llull in postavil končni izid 91:86. Pri Realu je Gabriel Deck na koncu dosegel 23 točk (6/7 za 2, 8/8 prosti meti) in sedem skokov. Pri Barceloni pa je bil s 17 točkami najučinkovitejši Nikola Mirotić, Jan Vesely (6/6 za 2) in Satoransky (3/4 za 3) sta pristavila po 12 točk.

Valencia Klemna Prepeliča pa je s 94:88 zmagala na gostovala pri berlinski Albi. Slovenski reprezentant je k zmagi v dobrih 15 minutah igre prispeval tri točke in pet asistenc, z 20 točkami je bil najbolj učinkovit Jared Harper.

Evroliga, 21. krog:

Četrtek, 26 januar:

Petek, 27. januar:

Lestvica: