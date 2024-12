Zahteven izziv: "Čaka nas kar nekaj dela"

Cedevita Olimpija bo danes odigrala še tretjo tekmo v zadnjih šestih dneh. Obe ekipi imata po polovici rednega dela sezone na svojem računu pet zmag in štiri poraze, s tem pa se obeta tudi ogorčen boj za mesto v končnici tekmovanja. Enako število zmag in porazov ima tudi JL Bourg, na vrhu lestvice skupine B sta Valencia (8-0) in Hapoel Jeruzalem (7-2), takoj za skupino Bourga, Cluja in Cedevite Olimpije pa sta Turk Telekom in Umana Reyer (4-5).

Košarkarji Olimpije so v četrtek na domačem parketu najprej visoko, s 95:68, premagali Hamburg, v soboto pa na gostovanju v Čačku še Borac Mozzart, z rezultatom 94:74. Ljubljančani v dvoboj s Clujem tako vstopajo z nizom treh zaporednih zmag, saj so pred začetkom premora na domačem parketu premagali tudi beograjsko Mego. V odličnem nizu so tudi gostujoči košarkarji. Aktualni romunski državni prvaki so na zadnjih 12 tekmah doživeli le dva poraza, v Stožice pa prihajajo z nizom štirih zaporednih zmag, dveh v EuroCupu in dveh v romunskem tekmovanju. Na zadnjih dveh preizkušnjah v evropskem pokalu je Cluj premagal Lietkabelis (100:93) in Aris (87:79), obe zmagi pa so Romuni zabeležili na domačem parketu.

Zvezdan Mitrović se je po težavah s hrbtom vrnil na trenerski stolček Cedevite Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

"Vsaka tekma je za nas pomembna. Cluj je ponovno močan tekmec, z velikim ugledom, ki je nekoliko slabše odprl tekmovalno sezono, a je nato ujel ritem in je zdaj v seriji zmag. Ekipa je dobro uigrana, nam je v Romuniji v prvem krogu tekmovanja uspelo lepo presenečenje. Pričakujem zahtevno tekmo, tudi zaradi dejstva, da je imel Cluj dovolj časa, da se pripravi na tekmo, saj v romunskem državnem prvenstvu niso igrali tekme – za razliko od nas, ki smo v nedeljo v Ljubljano prišli iz Čačka. Skušamo se dobro pripraviti na tekmece in naše igralce dobro informirati o vsem. Zagotovo bo torkova tekma veliko zahtevnejša kot tekmi s Hamburgom in Borcem. Moramo obdržati dober ritem in odgovoriti na vse izzive, ki nas čakajo na tekmi," je pred dvobojem s Clujem povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Naša igra v obrambi je po tem tekmovalnem premoru zagotovo na višji ravni. Iz te igre v obrambi nato gradimo igro v napadu, pa čeprav smo imeli recimo proti Hamburgu slabši met iz igre. V torek nas čaka obračun z igralci, ki že imajo izkušnje z igranjem na višji ravni, zato nas čaka težka naloga. Mi smo zagotovo nekoliko bolj utrujeni kot naši tekmeci, naši svežina in energija v obrambi bosta zato zelo pomembni. V torek nas čaka kar nekaj dela," je dodal Mitrović.

