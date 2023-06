Borbene Slovenke za konec blizu presenečenja

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je za konec domačega evropskega prvenstva z 68:73 klonila še proti Franciji, ki je tako skupinski del končala brez poraza in si je sicer že pred zadnjo tekmo zagotovila neposredno mesto v četrtfinalu. Slovenke so bile v Stožicah proti favoriziranim nasprotnicam znova blizu uspeha, a so tako kot proti Veliki Britaniji in Nemčiji na koncu odločile malenkosti, po treh porazih pa bodo Slovenke na svojem četrtem EuroBasketu zabeležile tudi svojo najslabšo uvrstitev na evropskih prvenstvih.

EuroBasket (Ž), 3. krog:

Nedelja, 18. junij:

Lestvica skupine C:



1. Francija 3 tekme - 6 točk

2. Nemčija 3 - 5

3. Velika Britanija 3 - 4

4. Slovenija 3 - 3



*Francija se je neposredno uvrstila v četrtfinale, Nemčija in Velika Britanija pa v repasaž

Slovenske košarkarice so po dveh uvodnih porazih proti Veliki Britaniji (71:76) in Nemčiji (62:66) že po dveh tekmah letošnjega evropskega prvenstva ostale brez možnosti za napredovanje, a so se kljub temu želele od domačih navijačev posloviti z zmago. A na žalost slovenskih navijačev se tudi tokrat ni izšlo, Slovenke pa se tako od evropskega prvenstva prvenstva poslavljajo s tremi porazi in brez zmage. Slovenska ženska izbrana vrsta je prvič po letu 2017 tekmovanje končala že po rednem delu, zabeležila pa bo tudi svojo najslabšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Do sedaj je bila enkrat 14. (2017), dvakrat pa deseta (v letih 2019, 2021).

Čeprav je bilo tako že pred tekmo povsem jasno, da bo Francija v skupini C ne glede na izid zadnjega srečanja osvojila prvo mesto, Slovenija pa zadnje, sta obe ekipi v tekmo vstopili z željo po osvojitvi dveh točk. Slovenski selektor Georgios Dikaioulakos je tako kot prvo tekmo obračun odprl v postavi Teja Oblak, Zala Friškovec, Ajša Sivka, Hana Ivanuša in Eva Lisec. Po začetnem vodstvu z 2:0 so pobudo hitro prevzele Francozinje, ki so znale kaznovati vsako napako Slovenk in hitro pobegnile na 9:2. A izjemno borbene gostiteljice so po minuti odmora odgovorile z enako mero in povedle z 12:9, prvo četrtino pa so z minimalnim vodstvom s 15:14 dobile Francozinje.

Teja Oblak je v prvem polčasu dosegla sedem točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tudi v drugi četrtini so bile Slovenke več kot dostojen nasprotnik evropskim podprvakinjam. Četa Georgiosa Dikaioulakosa je bila praktično skoraj celotnih drugih deset minut srečanja v rahli prednosti, z nekaj potezami pa so Slovenke naravnost navdušile približno dva tisoč glasnih navijačev, ki so v dvorani Stožice znova vneto podpirali gostiteljice prvenstva.

Slovenke so se na glavni odmor podale s prednostjo 39:36, Zala Friškovec je v prvem polčasu dosegla 12 točk (3/4 za 3), kapetanka Oblakova je dodala sedem točk. Dobro delo so Slovenke opravile tudi v obrambi, ob tem pa so visokorasle Francozinje zbrale le skok več od slovenskih košarkaric (16:15).

V drugem polčasu znova prevladala (pre)kratka klop

Slovenke so na krilih odličnega prvega polčasa odprle tudi tretjo četrtino, saj je prednost domačink po nekaj domiselnih potezah, v katerih je vlogo organizatorke igre nekajkrat presenetljivo prevzela kar visokorasla Eva Lisec, narasla na 47:38, kar je bila do tistega trenutka tudi najvišja prednost katere izmed ekip. A tako kot na prvih dveh tekmah je tudi tokrat v slovenski igri nastopilo nekaj kriznih minut, v katerih je pobudo znova prevzela Francija, ki je po 30 minutah igre vodila s 54:51.

Slovenskim košarkaricam so tako kot na prvih dveh tekmah v zadnji četrtini nekoliko pošle moči, kar je bila voda na mlin poletnih Francozinj, ki tudi na tem prvenstvu spadajo v ožji krog favoritinj za končna visoka mesta. Te so na koncu tekmo brez večjih težav pripeljale v svojo korist (73:68) in se še na svoji četrti izmed šestih medsebojnih tekem s Slovenijo veselile zmage. V slovenski izbrani vrsti je bila na koncu s 16 točkami in enajstimi skoki najbolj razpoložena Eva Lisec, Teja Oblak je dosegla 13 točk (6 skokov, 7 asistenc), Zala Friškovec pa je dodala 12 točk. Pri Franciji je Sarah Michel dosegla 14 točk.

Slovenija : Francija, foto: Siniša Kanižaj/Sportida:

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

