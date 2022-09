Hrvati proti Estoncem, Srbi z neugodnimi Finci

Slovenski košarkarji bodo imeli po težkem nedeljskem porazu proti Bosni in Hercegovini danes prost dan, ki ga bodo v slovenskem taboru izkoristili za pripravo na naslednjega tekmeca. V torek bo to Nemčija. Danes bodo na delu reprezentance v skupinah C in D. Še neporaženi Srbi se bodo zvečer pomerili z neugodnimi Finci, v skupini C se bo Ukrajina pomerila z Italijo, Hrvate pa čakajo Estonci.