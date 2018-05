Krka po slavju v Tivoliju le še zmago oddaljena od naslova

Potem ko je Petrol Olimpija preteklo soboto v Stožicah zanesljivo dobila prvo tekmo finala, Krka pa se ji je oddolžila s tesno zmago v novomeški dvorani Leona Štuklja, so Novomeščani dobili tudi tretjo tekmo (83:67) v Tivoliju in povedli z 2:1 v zmagah. V nedeljo lahko pred domačimi gledalci še osmič postanejo državni prvaki.

Krka je po norem začetku, ko je praktično že po petih minutah vodila za 20 točk, svojo visoko prednost zadržala vse do konca. Na začetku druge polčasa so se Ljubljančani gostom še približali na šest točk, nato pa so Novomeščani spet pobegnili in se zasluženo veselili druge zmage v tej finalni seriji.

Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Paolo Marinelli z 22 točkami in Marko Jošilo, ki je ob 16 točkah zbral še 13 skokov, za branilce naslova pa je največ točk dosegel Devin Oliver - 12.

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA

Prva finalna tekma

Sobota, 19. maj:

Petrol Olimpija : Krka 90:69 (66:52, 39:33, 15:18) /1:0/

Špan 19, Oliver 15; Dimec 13



Druga finalna tekma:

Torek, 22. maj:

Krka : Petrol Olimpija 80:78 (57:63, 39:47, 22:23) /1:1/

Dimec 17; Špan 15 Tretja finalna tekma:

Petek, 25. maj:

Petrol Olimpija : Krka 67:83 (54:60, 31:50, 13:33) /1:2/

Oliver 12, Badžim 11, Kastrati 10; Marinelli 22, Jošilo 16, Cinac in Zagorac 11 //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage. Četrta finalna tekma:

Nedelja, 27. maj, ob 20.00:

Krka - Petrol Olimpija Morebitna peta finalna tekma:

Torek, 29. maj, ob 18.00:

Petrol Olimpija - Krka

Dosedanji prvaki

1991/92 - Smelt Olimpija

1992/93 - Smelt Olimpija

1993/94 - Smelt Olimpija

1994/95 - Smelt Olimpija

1995/96 - Smelt Olimpija

1996/97 - Smelt Olimpija

1997/98 - Union Olimpija

1998/99 - Union Olimpija

1999/00 - Krka Telekom

2000/01 - Union Olimpija

2001/02 - Union Olimpija

2002/03 - Krka

2003/04 - Union Olimpija

2004/05 - Union Olimpija

2005/06 - Union Olimpija

2006/07 - Helios Domžale

2007/08 - Union Olimpija

2008/09 - Union Olimpija

2009/10 - Krka

2010/11 - Krka

2011/12 - Krka

2012/13 - Krka

2013/14 - Krka

2014/15 - Tajfun

2015/16 - Helios Suns

2016/17 - Union Olimpija

2017/18 – ?