Dončić ni ubogal priporočil, bo liga NBA kmalu zaigrala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubi v ligi NBA naj bi v kratkem lahko začeli klicati košarkarje, ki so zapustili ZDA, da se vrnejo v njihove sredine, a bodo pri tem potrebovali pomoč administracije predsednika Donalda Trumpa in guvernerjev zvezdnih držav. S tem korakom bi se začela tudi pot k nadaljevanju lige. Luka Dončić se bo moral tako kmalu vrniti v Dallasu.

Kot poročata priznana košarkarska novinarja pri ESPN Adrian Wojnarowski in Zach Lowe, vodstvo lige NBA pripravlja nove smernice glede vrnitve na stare tirnice, potem ko se je sezona 11. marca zaradi covida-19 prekinila.

Košarkarji ohranjajo fizično pripravljenost in že trenirajo v klubskih prostorih, a ekipni trening še ni dovoljen.

Govora je, da bi najprej v naslednjih dveh tednih priklicali košarkarje, ki so zapustili ZDA – sprva jih čaka karantena. Eden do dva tedna sta nato predvidena za individualne treninge, nato še dva do trije v okviru formalnega klubskega treninga kampa.

Če seštejemo tedne, bi pomenilo, da bi v drugi polovici julija lahko nadaljevali z ligo NBA.

Dončić se bo moral počasi vrniti

Dve možni prizorišči sta v igri, kjer bi lahko izpeljali zaključek - Walt Disney World v Orlandu ter Las Vegas. Prednost naj bi imel zabaviščni park, poročajo v ZDA.

Vodstvo igralcev in liga "premetavata" scenarije, na kakšen način bi se lahko liga nadaljevala. Kakšen bi lahko bil format zaključka sezone - morebitno igranje po turnirskem sistemu - format končnice, ali se bo sploh vseh 30 ekip vrnilo v pogon, da zaključi sezono?

Luka Dončić se bo moral počasi vrniti v ZDA. Foto: Reuters

Večina košarkarjev je v času pandemije koronavirusa ostala v Ameriki in nadaljuje individualne treninge s svojimi ekipami. Kot poročajo na ESPN so se nekateri, med njimi tudi naš Luka Dončić, v tem času proti priporočilom lige vrnili v Evropo ali druge konce sveta. Na družbenih omrežjih pa smo lahko videli, da najbolj vroč slovenski košarkar ne sedi križem rok, ampak prav tako trdo dela za morebitno nadaljevanje sezone.

Komisar lige Adam Silver je skupaj s preostalimi vodji severnoameriških športnih lig v ZDA ob tem prosil administracijo predsednika Donalda Trumpa in guvernerje zveznih držav, da bodo potrebovali njihovo pomoč pri vrniti športnikov v državo. In verjamejo, da jo bodo prejeli.