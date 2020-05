Dončićev soigralec obžaluje storjeno

Pisal se je 1. marec 2003, ko je šestletni Jalen Brunson spremljal svojega očeta Ricka, ki je bil tedaj član Chicago Bulls, na tekmi proti Washington Wizards. Tekma je bila posebna, ker je v dresu čarovnikov igral legendarni Michael Jordan, ki je popeljal Chicago do šestih naslovov prvaka - zadnje tedne smo lahko gledali dokumentarni film The Last Dance, ki govori o karieri slovitega Jordana.

In takrat sta se Jalen in Jordan srečala, prišlo pa je do nenavadnega dogodka, opisuje novinar ESPN Ohm Youngmisuk: "Michael Jordan je hodil nazaj proti garderobi Wizards, ko ga je pomočnik trenerja Patrick Ewing predstavil novemu navijaču."

"Šestletni¸Jalen je bil z očetom na tekmi. Na vsaki tekmi je zbiral drese in s ponosom je imel na sebi dres Washingtona s številko 23 (Jordan je nosil takšnega, op. a.). Legendarni Michael je pristopil do nega in vprašal fanta, če bi želel, da mu ga podpiše. 'Ne,' je rekel Jalen: 'Pokvaril ga boš.' Košarkarji Washingtona so se smejali, Ewing pa je odkorakal iz slačilnice in se drl po hodniku očetu Ricku, s katerim sta igrala skupaj pri New York Knicks, o tem, kar se je zgodilo. Otrok je zavrnil nezaustavljivega košarkarja v svoji generaciji," razlaga Youngmisuk.

I definitely regret saying no to MJ 🤦🏽♂️ — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) May 18, 2020

Rick Brunson je dejal, da njegov sin ni vedel, da se pogovarja z legendo.

"Obžalujem, da sem rekel Michaelu ne," pa je svojem twitter omrežju zapisal soigralec Luke Dončića.