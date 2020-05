"Lahko se strinjaš z mano ali ne, Dončić je imel tudi srečo v karieri"

Deni Avdija je velik up izraelske košarke. Mnogi ga vidijo, da bo uspešno igral v ligi NBA. V zadnjih sezonah je kot član Maccabi Tel-Aviv dobil priložnost tudi v elitni Evroligi, a ne takšne kot Luka Dončić pri Real Madridu.

"V življenju mi ni bilo nič podarjeno. Trdo sem moral delati, da sem prišel do stvari, ki sem jih želel. Tudi, da sem dobil minute v dresu Maccabia. Ne bodo dali mlademu igralcu 20 minut, morda le izjemnemu Luki Dončiću. Videl sem ga dve leti pred tem. Nisva bila v istem položaju, na isti ravni in z istim trenerjem. Vprašal sem ga, zakaj se tudi meni ne more to zgoditi. Moraš biti močan in se z vsem soočiti kot odrasel človek. Boriti se moraš za minute in biti del rotacije. Zame je bilo biti del članskega moštva nekaj izjemnega," je dejal Avdija, ki ima prav tako srbsko državljanstvo. Njegov oče Zufer Avdija je bil prav tako košarkar, rojen v Prištini, s košarkarsko žogo pa je prav tako živela mama Sharon Artzi.

Luka Dončić je postal eden najboljši košarkarjev na svetu. Foto: Getty Images

V letošnjem letu se bo Avdija podal na nabor lige NBA. Upa, da bo uvrščen visoko in da bo kmalu sledila pot v najmočnejše klubsko tekmovanje na svetu.

Ko je Casspi dejal, da je Dončič, ki ga je pred dvema letoma kot tretjega izbrala Atlanta, nato pa je po menjavi s Traejom Youngom dobil mesto pri Dallas Mavericks, prišel v pravo sredino za razvoj, je 19-letni izraelski košarkar pripomnil: "Lahko se strinjaš z mano ali ne. Mislim, da je imel tudi srečo v karieri, poleg tega, da je neverjeten košarkar."

"Srečo je imel, ampak je zgrabil priložnost. Doseči 30 točk v ligi ni nekaj takšnega, ki se kar zgodi," je ob tem pripomnil Casspi.