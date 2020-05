Na tapeti z razlogom #video

Charles Barkley je kljub nižji rasti uspešno izkoriščal svojo moč in povzročal preglavice centrom. Zaradi njega so omejili število sekund, v katerih lahko igra košarkar ritensko proti tekmecu.

Charles Barkley je kljub nižji rasti uspešno izkoriščal svojo moč in povzročal preglavice centrom. Zaradi njega so omejili število sekund, v katerih lahko igra košarkar ritensko proti tekmecu. Foto: Getty Images

Če si najboljši v določenem športu, te tekmec poskuša zaustaviti na raznorazne načine. Ker so bili v košarkarski ligi NBA nekateri tako dominantni, so prav zaradi njih spremenili pravila.

Kdo je najboljši v zgodovini košarke, je vprašanje, ki si ga zastavljajo številni. V zadnjih tednih lahko spremljamo dokumentarni film "The Last Dance" o velikem Michaelu Jordanu, ki je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja blestel z ekipo Chicago Bulls in jih popeljal do šestih naslovov prvaka.

Leta 1997 se je tekmi na All-Star prvič srečal z Wiltom Chamberlainom, ki je bil dvakrat na vrhu lige NBA, prav tako pa ga uvrščajo med najboljše košarkarje vseh časov. Ni minilo veliko časa, ko sta se začela v šali prerekati, kdo je bil boljši košarkar.

Besedni dvoboj je dobil Chamberlain: "Ne pozabi, Michael. Ko si ti igral, so spremenili pravila, da si lahko dominiral. Ko sem igral jaz, so spremenili pravila, da mi je bilo težje."

Jordan ob tem ni imel kaj pripomniti. So pa prav določeni košarkarji v zgodovini s svojimi igrami in dominantnostjo pripomogli k temu, da so se pravila v košarki spremenila.

Pravilo treh sekund

Daljnega leta 1936 so uvedli pravilo treh sekund, kar pomeni, da košarkar v raketi ne sme biti več časa, saj je v nasprotnem primeru žoga tekmečeva.

Leroy Edwards je bil mož, zaradi katerega so uvedli to pravilo. Pa sploh ni bil sploh visokorasli košarkar. V višino je meril 196 centimetrov, ampak je bil pod obročem tako suveren, da so ga težko premaknili. Ko je bivakiral pod obročem, nasprotniki niso imeli prave obrambe, da bi ga zaustavili.

Prav s tem pravilom so preprečili visokim in močnim košarkarjem, da bi imeli popoln nadzor nad raketo, igra pa s tem ni bila več tako groba.

Kljub spremembi je Edwards še naprej igral odlično in je eden od najboljših košarkarjev svojega časa.

Nepravilno blokiranje meta

Z 208 centimetri je bil George Mikan med najvišjimi košarkarji v študentski ligi NCAA. Tekmec je težko prihajal do koša, saj je s svojo višino kot po tekočem traku blokiral žoge, ki so prihajale v bližino obroča. Prav zaradi njega so leta 1945 uvedli pravilo prepovedanega blokiranja meta, ko je žoga že v padanju proti obroču.

Razširitev rakete

Ker je bil Mikan dobesedno poglavar rakete, se je liga NBA leta 1951 odločila, da razširi črto za proste mete in raketo. S tem so se tekmeci lažje postavili po robu Mikanu. V nadaljevanju so jo še izdatneje razširili (487 cm), ko je na sceno prišel 216 centimetrov visoki Wilt Chamberlain.

Zabijanje s črte za proste mete

Ko je Chamberlain še igral v študentski ligi, je po zapisih celo zabijal s črte za proste mete, ker je bil atletsko tako dominanten s svojo višino.

Tudi v ligi NBA so nato določili, da morajo košarkarji pri izvajanju prostih metov z obema nogama ostati za črto.

Prepovedano podajanje čez tablo

Še eno pravilo je otežilo igro Chamberlainu. Košarkarji, ki so izvajali avt za košem, mu žoge niso smeli podati čez tablo. Tekmeci so namreč težko branili tovrstne poteze, saj v svojih vrstah niso imeli tako visokih košarkarjev.

Prepovedano zabijanje

Si predstavljate, da bi moderno košarko igrali brez zabijanja? V ligi NBA košarkarji dobesedno tekmujejo, kdo med tekmo lepše zabija. Če bi zdajšnji košarkarji igrali v uvodnem delu kariere Kareema Abdul-Jabbarja, ko se je imenoval še Lew Alcindor, bi bili za tovrstno početje kaznovani.

Sprva je to vrlino izkoriščal v času igranja v študentski ligi. Odgovornim v košarki se je to zdela nepoštena prednost in so zabijanje prepovedali.

Pravilo je bilo v veljavi med letoma 1967 in 1975. In kaj je Jabbar storil? Začel je vaditi met horog (met čez glavo).

S tem metom je bil nezaustavljiv. Razvil ga je do potankosti. Legenda Los Angeles Lakers je tudi najboljši strelec lige NBA vseh časov – dosegel je 38.387 točk, pohvali pa se lahko s šestimi naslovi prvaka.

Minimalen čas za met žoge proti košu

V sezoni 1989/90 je liga prvič uvedla desetinke sekunde. V napeti tekmi med Chicago Bulls in New York Knicks je Mark Jackson iz avta podal žogo proti Trentu Tuckerju. Do konca je bilo še 0,1 sekunde.

Košarkarji Chicaga z Jordanom na čelu so se pripravljali na alley oop, saj niso verjeli, da bi lahko kdo tako hitro prejel žogo, skočil in zadel. Tucker je zadel zmagovito trojko. V ligi so se nato odločili, da košarkar ne more vreči žoge na koš v manj kot 0,3 sekunde - zdaj je pravilo 0,4 sekunde.

Pravilo "riti"

Gospod Charles Barkley je visok le 198 centimetrov, a je v času igranja košarke kljub nižji rasti znal povzročati centrom obilico preglavic. Na hrbet je s svojo zadnjo platjo posadil košarkarja in se premikal proti obroču. Če je bilo potrebno, tudi 20 sekund.

Mark Jackson je imel podobno tehniko, da je branilce spravil povsem pod obroč in nato s svojo močjo prišel do koša.

Da bi omejili tovrstno početje, so sprejeli sklep, da lahko košarkar to počne za črto, ki označuje proste mete, največ pet sekund.

Conska obramba

Ko je bil na sceni uspešen velikan Shaquille O'Neal (216 centimetrov in 146 kilogramov), sprva ni bila v veljavi conska obramba, ampak so morali košarkarji v obrambi pokrivati mož na moža. Orjaka niso mogli zaustaviti niti s podvajanjem. Zatem so dovolili igranje conske obrambe, kar je spremenilo obrambno igro v ligi NBA.

Nedovoljen napad

Ker je bil Jordan dominanten, so prepovedali možnost igranja 1 na 1, če so njegovi soigralci stali za črto za tri točke.

Ob metu brez stika z nogo

Ostrostrelec Indiana Pacers Reggie Miller je bil znan po svojem izjemnem metu od daleč. Ob tem je pri metu začel kontakt z nogo z obrambnim igralcem in tako poskušal izsiliti osebno napako. Tovrstno početje ni več dovoljeno.

Kar nekaj pravil se je tako spremenilo zaradi košarkarjev, ki so v svojem obdobju na prav poseben način prevladovali, kar je le pokazatelj, kako veliki so bili v svetu košarke.