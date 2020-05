Nova zbadanja Divca zaradi Dončića

Medtem ko košarkarski navdušenci v ZDA z nestrpnostjo pričakujejo predvajanje zadnjih dveh delov dokumentarne nadaljevanke Zadnji ples, ki govori o zaključku ere Chicago Bulls in Michaela Jordana, pa je košarkarsko zatišje na zabaven način popestril tudi predvsem med mlajšo populacijo izjemno priljubljeni Bleacher Report. Ta navdušuje z risanko Game of Zones kot parodijo na Game of Thrones (Igra prestolov).

V zgodbi, ki govori o tem, kako se novodobna garnitura zvezdnikov lige NBA pripravlja na spopad s sanjskim moštvom, je do svoje vloge prišel tudi Luka Dončić. Ob tem so se snovalci risanke znova obregnili ob nabor lige NBA leta 2018. Takrat je bil prvi izbor Phoenixa Deandre Ayton, izbranec Sacramenta pa je bil Marvin Bagley. Posledično sta Luka Dončić in Trae Young pristala v Dallasu oziroma Atlanti.

"Dovolite mi, da grem z vami," v risanki reče Dončić. "Ne potrebujemo te. Imamo Aytona in … Koga smo že izbrali pred njim? Jarena Jacksona. Ne, ne. Marvina Bagleyja," mu odvrne Vlade Divac, zdaj športni direktor Sacramenta.

Vlade Divac Foto: Getty Images

Da so se tako pri Phoenixu kot pri Sacramentu tistega 21. junija 2018 ušteli, košarkarski analitiki opozarjajo že lep čas. To potrjuje tudi statistika. Če je Dončić po priznanju za novinca leta v svoji drugi sezoni z zavidljivim povprečjem (28,7 točke, 8,5 skoka in 7,1 asistence) med najboljšimi posamezniki v ligi, pa se je izkazalo, da je bil Bagley z zdravstvenimi težavami in precej skromnejšim povprečjem (14,2 točke, 7,6 skoka in 1 asistenca) precej slabša naložba.