Dončić in Dragić najglasnejša

Pred enim letom in tremi meseci je v Sloveniji vladala evforija, ki so jo sprožili slovenski košarkarji z naslovom evropskih prvakov. Delo dvanajsterice je vpeto v klubsko okolje. Nekateri so zamenjali okolje in se v njem znašli, spet drugi ne.

Goran Dragić je kot kapetan popeljal slovensko košarkarsko reprezentanco na evropski vrh. Ob sebi je imel prave pomagače, ki jim je poveljeval selektor Igor Kokoškov. Gogi je postal najkoristnejši košarkar prvenstva (MVP), v idealni peterki pa mu je družbo delal takrat še 18-letni Luka Dončić.

In prav oba sta razumljivo najbolj na radarju slovenske košarkarske javnosti ter najbolj glasna, ko je govora o njunih predstavah na parketu. Zlasti mlajši Dončić. Presedlal je v Ameriko v najmočnejše klubsko tekmovanje. Če so v Evropi le redki dvomili o njegovem prehodu iz Evrope v ligo NBA, je bilo povsem drugače v ZDA.

Dončić pobira lovorike, Dragić se ubada s kolenom

Čeprav je bil izbran kot tretji s strani Atlanta Hawks in so ga nato v svoje vrste zvabili Dallas Mavericks, so se obregnili ob njegove fizične predispozicije. A je nemudoma utišal nejeverne Tomaže. Za mesec oktober in november je postal novinec v zahodni konferenci in postavil marsikateri mejnik v najmočnejši ligi na svetu.

Februarja bi se morala pomeriti med seboj. Bo Dragić takrat že nared? Foto: Vid Ponikvar

Ob pogledu statistike vseh dvanajstih zlatih slovenskih košarkarjev ima celo najboljšo, pa čeprav igra med elitnimi igralci. Njegove številke znašajo 18,8 točke, 6,6 skoka in 4,9 asistence na tekmo, kar je zavidanja vredno.

Povrhu vsega navdušuje z odličnimi potezami, s katerimi kani dodatno pozornost, potem ko osmeši obrambne košarkarje (v spodnjem videu si poglejte nekaj zanimiv akcij).

Statistika zlatih slovenskih reprezentantov do začetka tega tedna

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Če je Luka izpustil le eno tekmo v sezoni, pa je povsem drugače pri Dragiću, ki ni vajen spremljati tekem s klopi ali tribune. Zaradi težav s kolenom je izpustil več kot polovico tekem Miami Heat. In še jih bo, saj se je skupaj z zdravniškim osebjem pri Miamiju odločil za operativni poseg. Vrnil naj bi se februarja.

Takrat, ko je bil aktiven, pa je bil nosilec ekipe s Floride.

Čeprav so ga že nekajkrat povezovali z drugimi klubi in se je govorilo o morebitni njegovi selitvi, ostaja v dresu Miamija kot kapetan moštva. A je njegova želja v ligi NBA več kot le sodelovati. Po desetih letih bi rad bil tudi del moštva, ki bi napadalo šampionski prstan. Ta je njegova velika želja. Prav veliko časa, da bi prišel še do te lovorike, nima, česar se zaveda, zato bo zanimivo, kam bo peljala njegova pot v prihodnje.

Randolph pomemben del Reala

Nekateri košarkarji so dobro unovčili zlato medaljo, vsaj kar se prestopa v velike sredine tiče. Klemen Prepelič se je preselil v Real Madrid, Jaka Blažič v Barcelono. A prav pretiranega zadovoljstva nimata, kar se igranja tiče, vsaj Prepelič ne, ki je pri kraljevem klubu na stranskem tiru.

Klemen Prepelić dočakal življenjski prestop v Real Madrid, kjer pa se še ni naigral. Foto: Vid Ponikvar

Zato pa je pomemben del Anthony Randolph, ki je bil z eno nogo že zunaj Realovega pogona, vendar se je z madridskim klubom vseeno dogovoril, da nadaljujejo skupno pot. Trenutno je med boljšimi posamezniki kraljevega kluba v elitni Evroligi. Z 12,5 točke je celo prvi strelec ekipe.

Morda smo pričakovali, da se bosta nekoliko bolj dvignila nadarjeni Vlatko Čančar, ki drugo leto zapored vztraja pri Burgosu, in Aleksej Nikolić, ki je prestopil v vrste Partizana.

Anthony Randolph je pomemben del Reala. Foto: Vid Ponikvar

Statistično gledano je sicer najbolj napredoval Saša Zagorac, ki se je nedavno poslovil od reprezentančnega dresa. Zaigral je na treh tekmah v bahrajnskem prvenstvu in bil z 20,7 točke prvi strelec moštva - povrhu vsega je imel še 15 skokov na tekmo.

Pozitivno je presenetil Matic Rebec, ki se je preselil v Srbijo k FMP. Če se pri Sixt Primorski ni razigral, je drugače zdaj. S 5,9 asistence na tekmo je drugi najboljši v regionalni ligi ABA, prav tako pa ima veliko prostora pri metih iz igre.

Selektor s spoštovanja vredno nalogo, a njegovi ekipi ne gre najbolje

Slovenska centra Gašper Vidmar in Žiga Dimec se na začetku sezone nista mogla pohvaliti s presežkom. Vidmar je Turčijo zamenjal za Italijo in je član kluba iz Benetk, Dimec pa je sezono začel v Nemčiji pri Medi Bayreuthu, ki ga ni želel izpustiti na reprezentančno akcijo, pa čeprav ne igra v evroligi. Pred zadnjim kvalifikacijskim oknom se je preselil v Litvo, kjer pa mu za zdaj dobro kaže, saj je njegovo povprečje 14 točk na tekmo.

Le en košarkar je, o katerem ne moremo nič konkretnega povedati. Edo Murić je namreč zaradi težav s prejšnjim klubom iz Poljske (Zielona Gora) čakal, da se bo uredil njegov klubski položaj. Pred dnevi se je dogovoril s Cedevito, a zaradi vsega izgubil tako rekoč pol sezone.

Matic Rebec se je dobro znašel pri FMP. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Veliki met na športni poti pa ni uspel le nekaterim košarkarjem, temveč tudi selektorju Igorju Kokoškovu. Kot prvi Evropejec je postal prvi trener moštva iz lige NBA. Njegovih uslug so si zaželeli pri Phoenix Suns, kjer je v preteklosti že delal in tudi bil nekakšen mentor našemu Goranu Dragiću, ki je začenjal s prvimi koraki v ligi NBA.

Čeprav je bilo veliko ljubiteljev košarke, ki so pričakovali, da bo njegov Phoenix na letošnjem naboru novincev kot prvega izbral prav Dončića, s katerim sta spletla posebno vez in mu je kot prvi ponudil odločilno vlogo v ekipi, se to ni zgodilo. Očitno je vizija kluba drugače usmerjena in je v svoje vrste pripeljala Deandreja Aytona, ki prihaja prav iz Arizone.

A srbski strokovnjak ni v ekipi, ki bi se borila za vidnejša mesta. Trenutno je z osmimi zmagami celo daleč na zadnjem mestu v zahodni konferenci.