Dončić dokazal, da so se zmotili

Nekdanji košarkar Rašo Nesterović je eden od redkih, ki se lahko pohvali z osvojeno Evroligo kakor tudi ligo NBA. Luka Dončić je naslednji v vrsti, ki bi lahko prišel do takšnega podviga. In Nesterović verjame, da bo Dallas začel sestavljati ekipo, ki bo konkurenčna za naslov prvaka lige NBA. Tudi sam je navdušen nad tem, kar 19-letnik počne v ZDA, kakšno evforijo je povzročil in kakšno reklamo dela Sloveniji.

Dončićmania je v polnem zagonu. Pri 19 letih ima mladenič osrednjo vlogo v najmočnejši ligi na svetu. V zadnjih petih tekmah je njegovo povprečje v dresu Dallas Mavericks znašalo kar 27,4 točke. Številka, o kateri večina le sanja.

Dončićevo povprečje v tej sezoni: 20,3 točke, 6,7 skoka, 5,1 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,2 izgubljene žoge v 32 minutah

Kako je igrati v ligi NBA, dobro ve Rašo Nesterović, ki je onstran luže preživel 11 let. Na naboru ga je leta 1998 kot 17. izbrala Minnesota, vendar ni šel v ZDA že jeseni kot Luka Dončić. Na selitev je moral počakati eno leto, ko je zapustil Bologno, s katero je pred enim letom osvojil elitno evropsko evroligo.

"Dokazal je, da so se zmotili"

Rašo Nesterović je kariero v ligi NBA začel v Minnesorti, s San Antonio Spurs pa osvojil šampionski prstan. Foto: Getty Images Zanj je bil preskok čez Atlantik nekoliko drugačen: "Po zadnji sezoni v Bologni sem potem šel takoj v ZDA in odigral še dve tekmi rednega dela in končnico. Prišel sem kot padalec. Sezona je bila takrat skrajšana. V Italiji sem končal konec aprila, začetek maja že prišel v Houston na tekmo. Nobenega nisem poznal. Drugo leto je sledilo uvajanje. Vsak ima svoje težave, pluse in minuse. Veliko je odvisno od ekipe. Luka ima srečo, da je v odlični organizaciji, trener je super. Takoj je dobil vlogo, ki si jo zasluži."

Zaveda se, da kot novincu ni nobenemu lahko, vendar se je Luka izjemno hitro adaptiral na novo okolje: "Pred naborom so imeli dosti pomislekov. Dokazal je, da so se zmotili. Najbolje je, da jim je na igrišču pokazal, kdo je."

Luka že ob vstopu v ligo NBA kani neverjetno veliko pozornosti. Pa ne zaradi tega, ker je bil na izboru izbran kot tretji po vrsti, ampak zaradi predstav, ki jih kaže na parketu. Nesterović je imel ob sebi zvezdnike, kot sta Kevin Garnett in Tim Duncan, zato dobro ve, kako oblegajo Dončića, ki ga spremljajo na vsakem koraku: "Ogromno. Novinarji želijo veliko izvedeti. Žarometi so uperjeni v zvezde. Vsak poteza je pomembna. Takrat ni bilo družbenih omrežij, zdaj je vse skupaj še toliko bolj izpostavljeno."

"Košarka potrebuje takšne igralce, Slovenija pa ima zdaj dva zvezdnika v ligi NBA"

Tako, kot je bil v svojih časih oblegan Tim Duncan, je zdaj Luka Dončić. Foto: Reuters V ZDA je bilo veliko takšnih, ki so dvomili o Lukovem preskoku v drugačno igro, kot jo igrajo v Evropi. A jih je hitro utišal. Nesterović je vedel, da mu liga NBA ne bo povzročala preglavic, verjetno tako kot večina tudi sam ni pričakoval, da bo tako hitro eksplodiral: "Pričakoval sem, da bo, a ne tako hitro. Izjemno se spopada s pritiskom in z vsem, kar se dogaja okoli njega. Pomembno je, da loči parket in dogajanje ob njem."

Luka je obnorel košarkarski svet. Če je pred letom vse v Evropi, kjer so bili navdušeni nad njegovimi potezami, je zdaj zgodba preslikana v ZDA. Zvezdniki in trenerji mu pojejo hvalnice, navijači pa so ga vzeli za svojega. In to tako, da je po vnovičnem štetju glasov za tekmo All Star že tretji po vrsti. Pred njim sta le LeBron James in Grk Giannis Antetokunmpo.

"Košarka potrebuje takšne igralce, kot je Luka, ki zna z eno potezo rešiti tekmo. V Sloveniji se ne zavedamo, kaj to pomeni. Po mojem bi morali v Dallas in ZDA, da bi videli tekmo in razsežnost te evforije. Izkoristiti jo je treba in biti pameten. Šport je najboljša priložnost za reklamo. Zdaj imamo Slovenci dva zvezdnika v ligi NBA. Goran Dragić je že izkušen, Luka je novinec, ki igra na vrhunski ravni. Prepoznavnost Slovenije se bo dvignila, o tem sem prepričan," poudarja Rašo.

"Verjamem, da bo Dallas sestavil konkurenčno ekipo za prvaka"

Zvezdniki, kot je Steph Curry, je že pohvalil igre Luke Dončića. Foto: Reuters Ni veliko takšnih košarkarjev, ki so osvojili vrh dveh celin. Rašo je najprej s Kinderjem postal prvak Evrolige, v ligi NBA pa s San Antoniem osvojil še ligo NBA. In Lukova želja je tudi takšna, da bi prav tako spisal zgodovino v ZDA, potem ko jo je na stari celini z velikimi črkami.

"Trideset ekip je in ena le osvoji ligo. Lahko se zgodi Michael Jordan in ne moreš zraven. Verjamem, da bo Dallas sestavil ekipo in bo prej ali slej takšen, da bo konkurenčen za prvaka. Luka je v pravi sredini. Trener je super, lastnik prav tako. V Dirku Nowitzkem ima odličnega mentorja," pravi Rašo.

Slovenci bomo Luka še lep čas verjetno spremljali le prek televizijskih zaslonov, razen če se bomo odločili za odhod v ZDA. Za reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo jasno ne bo mogel igrati, najverjetneje pa ga ne bomo videli na delu niti v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, saj se Mendarodna košarkarska organizacija FIBA ne zmeni, da bi v kvalifikacijah igrali tudi najboljši košarkarji posamezne države. Povrhu vsega bije še bitko z Evroligo. "Matej Likar (direktor reprezentance, op. a.) in selektor Rašo Trifunović sta z njim v stiku, kot jaz vem," je bil o tej tekmi kratek generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije.