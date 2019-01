Svet je ponorel: pred Luko Dončićem le še dva!

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić ima po najnovejših podatkih glasovanja All-Star 2019 že več kot tri milijone in 300 tisoč glasov, kar pomeni, da jih imata več le superzvezdnik LA Lakers LeBron James in grški narodni heroj Giannis Antetokounmp. Med najboljšimi branilci na vzhodu je še vedno tudi Goran Dragić, ki s 335 tisoč glasovi zaseda deveto mesto. Glasovanje ljubiteljev košarke se bo končalo 21. januarja, kar pomeni, da lahko za slovenska junaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu glasujete še štiri dni.

Vsa vnema, povezana s slovenskim košarkarjem, ne popušča. Še več, povečuje se iz dneva v dan, to pa dokazuje tudi trenutno glasovanje za udeležence na tekmi vseh zvezd lige NBA.

Dončić, ki je že v svoji krstni sezoni prvo ime Dallas Mavericks, je prejel že neverjetnih 3,3 milijona glasov, kar je manj le od Kralja LeBrona Jamesa, ki jih je nabral skoraj 3,8 milijona glasov, in Giannisa Antetokounmpa (3,6).

Povprečje v tej sezoni: 20,3 točke, 6,7 skoka, 5,1 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,2 izgubljene žoge v 32 minutah

Dončić je imel pred 14 dnevi, ko je so bilo objavljeno prvo merjenje rezultatov glasovanje, 679 tisoč glasov, pred tednom dni že 2,2 milijona, k tej številki pa je v le sedmih dneh dodal še 1,1 milijona glasov, kar je res podatek, da Dončić obnorel ne samo Slovenijo, temveč ves košarkarski svet.

Na zadnjih petih tekmah ima povprečje kar 27,4 točke

K temu so zagotovo pripomogle tudi Dončićeve predstave na igrišču. Na zadnjih petih tekmah Teličkov je imel povprečje kar 27,4 točke na tekmo, malce pa vso pravljico kvari le izkupiček Dallasa, ta je daleč od mest, ki vodijo v končnico.

Dallas ima 20 zmag in 24 porazov, trenutno osmi Utah Jazz pa imajo razmerje zmag in porazov 25:21.

Dončićeva rapsodija proti Volkovom iz Minnesote:

Med najboljšimi tudi Goran Dragić

Zaradi množičnega glasovanja za Dončića veliko glasov predvsem od Slovencev dobiva tudi Goran Dragić, ki se trenutno ubada s poškodbo in ne more pomagati Miami Heat. Nekdanji kapetan Slovenije je prejel dobrih 335 tisoč glasov, kar je trenutno dovolj za deveto mesto med branilci vzhoda.

Postal bi drugi najmlajši in drugi Slovenec

Goran Dragić je lani postal prvi Slovenec na tekmi All-Star. Foto: Getty Images Dončić, ki se po 43 tekmah v ligi NBA lahko pohvali s povprečjem 20,3 točke, 6,7 skoka in 5,1 asistence na tekmo, bo, če bo prišel na letošnji All-Star, postal drugi najmlajši košarkar, ki bi mu uspelo kaj takega. Na dan tekme bo namreč star 19 let in 354 dni. Kobe Bryant je bil leta 1998 star 19 let in 175 dni.

Ob tem bi Dončić postal tudi drugi Slovenec, ki bi mu uspelo kaj takega. Lani je na tekmi zvezd igral Goran Dragić, ki je priložnost dobil naknadno, potem ko se je poškodoval Kevin Love. V dobrih 11 minutah je za Jamesovo ekipo, ki je proti Curryju in njegovim izbrancem zmagala s 148:145, dosegel dve točki, dodal pa še štiri skoke in asistenco.

Dončić bo sicer skoraj zagotovo izbran tudi za tekmo novincev, ki bo na sporedu v petek, 15. februarja, in bo na njej, če bo tako želel, lahko nastopil tudi v primeru, če bo izbran za glavni dogodek, ki sledi dva dni za tem.

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.