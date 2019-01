Legendarni trener s petimi prstani: Zaradi vsega tega je Dončić hudičevo dober košarkar

Dallas Mavericks so v tej sezoni na domačih tleh strah in trepet za gostujoče ekipe, a so ponoči naleteli na razpoložene košarkarje San Antonio Spurs. Luka Dončić je bil prvi mož tekme, vendar je moral nasprotniku športno stisniti roko in priznati premoč. O njegovi veličini pa je spregovoril legendarni trener Spurs Gregg Popovich.

Na zadnjih petih tekmah je statistika Luke Dončića izjemna - 27,4 točke, sedem skokov in 6,4 asistence na tekmo. To ga uvršča med najboljše v ligi NBA, povrhu vsega pa se je izenačil s Stephom Curryjem in Carmelom Anthonyjem, ki sta na petih zaporednih tekmah kot novinca dosegla vsaj 25 točk.

Luka je proti San Antoniu dosegel 25 točk ter zbral osem skokov in osem asistenc, vendar to ni bilo dovolj za zmago (101:105). "V obrambi smo dobro igrali, dosegli smo tudi veliko točk. Mislim, da smo dobro opravili delo, vendar nam je na koncu spodrsnilo."

Eno od osmih asistenc je Dončić vknjižil, ko je podal Dirku Nowitzkemu, Nemec pa je zadel trojko: "Vedel sem, da bo zadel. Občutek je bil poseben."

Vrhunci igre Luke Dončića proti San Antoniu

"Novinec si težko tako hitro prisluži takšno spoštovanje"

Nad Lukovimi predstavami je navdušen tudi trener San Antonia. Legendarni Gregg Popovich, ki je s Spurs osvojil pet naslovov prvaka lige NBA, je sprva o Slovencu dejal: "Čudovit košarkar, zelo lepo ga je gledati. Velik talent je."

Nato je malce podrobneje spregovoril o košarkarskem biseru s sončne strani Alp: "Razume prostorske odnose, kje so košarkarji na igrišču, kaj narediti v določenem trenutku, povrhu vsega pa je pogumen. Odloča se za pomembne mete in skuša narediti vse, da bi njegova ekipa dobila tekmo. Kot kaže, ga soigralci zelo spoštujejo, kar ni majhna stvar za novinca. Še posebej težko si je spoštovanje prislužiti tako hitro. Zaradi vsega tega je hudičevo dober košarkar."

Da je Luka nekaj posebnega, so vedeli že trenerji v Sloveniji. Hitro je prerasel okolje, kar je ugotovil tudi Gregor Brezovec, ki je bil njegov prvi trener, a le za kratek čas: "Gre za zanimivo zgodbo, ki je postala urbana legenda med novinarji. Luka je odstopal, bil višji, bolj odrasel, predober za svoje vrstnike v košarkarski ekipi. Že na prvem treningu je presedlal v starejšo ekipo."

Milić: Vodilni trojček je pravi tandem

Dallas se je izkazal za najboljšo mogočo izbiro za Lukov nadaljnji košarkarski razvoj. Položaj osrednjega igralca si je izboril na parketu, navijači in celoten ustroj kluba pa so dobesedno zaljubljeni vanj. "Menedžer (Donnie Nelson, op. a.) zelo dobro pozna evropsko košarko, saj je bil tudi v Litvi. Trener Rick Carlisle je vrhunsko podkovan. Predsednik (Mark Cuban, op. a.) je tako v poslu kot v športu velik vizionar. Najprej je pred 20 leti potegnil Nowitzkega in iz njega naredil najboljšega evropskega igralca v ligi NBA v zadnjih 20 letih. Zdaj je pod svoje okrilje vzel Luko, okoli katerega bo gradil ekipo," pa je dejal prvi Slovenec v ligi NBA Marko Milić.

In videti je, da so pri Mavericks dodobra zavihali rokave pri gradnji moštva, saj so vse glasnejše govorice, da želi klub zamenjati Dennisa Smitha jr., ki je bil še do te sezone velik up Dallasa, in Wesleyja Mathhewsa za košarkarja, ki bo pomagal Dallasu v boju za končnico.