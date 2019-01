Bo Dončić, ki gosti San Antonio, kmalu dobil nove soigralce?

Govorice o odhodu Dennisa Smitha Jr. Iz Dallasa so vse glasnejše. Ni še znano, kje naj bi 21-letni košarkar nadaljeval svojo pot, po poročanju portala Eurohoops pa naj bi Dallas začel resne pogovore z Orlandom. Mavericks naj bi bili zainteresirani za prihod 28-letnega krilnega centra Nikole Vučevića in 26-letnega branilca Evana Fourniera, ki igra tudi na položaju krila.

Kot poročajo viri blizu Dallasa, med drugim tudi Mike Fisher, naj bi se v garderobi Dallasa vsi odlično razumeli, med Dončićem in Smithom naj ne bi bilo nobene napetosti. Po zadnjih Fisherjevih informacijah bo do prestopa lahko prišlo že v naslednjih 24 urah. Dennis se ni udeležil zadnjega treninga Dallasa, a naj bi bil razlog odsotnosti bolezen, zaradi katere je bil 191 centimetrov visoki košarkar odsoten tudi na zadnjih srečanjih Dallasa.

ALERT: not seeing Dennis Smith Jr. here at #Mavs practice. Team says it’s an illness and that he’ll be listed as questionable for Wed vs Spurs - @247Sports pic.twitter.com/2vNTgfGfBk