Spremembe v Dallasu: dva para rok in ena žoga. Dobil jo bo Dončić.

Vse glasnejše govorice o kadrovskih spremembah v Dallasu, po katerih utegne Dennis Smith kmalu zamenjati delovno okolje, so nov dokaz izjemnosti Luke Dončića, njegovega potenciala in velikih klubskih načrtov, v katerih se je znašel ljubljanski najstnik.

Portoričan Jose Juan Barea, pomemben adut s klopi severnoameriškega poklicnega moštva Dallas Mavericks, bo drugo polovico sezone, v kateri bodo njegovi soigralci z zasukom poskušali izsiliti mesto v končnici, spremljal s tribune. Ahilova tetiva ni zdržala. Po nedavni poškodbi je sezona, v kateri je v povprečju dosegal slabih 11 točk in v le 20 minutah na parketu soigralcem namenil kar 5,6 asistence, že končana.

Vrzel bo skušal zapolniti Daryl Macon, ki so ga pri Dallasu vpoklicali iz razvojne lige. A zdi se, da to v moštvu Luke Dončića še zdaleč ni prva tema pogovorov. Tudi o SA Spurs, teksaškim tekmecem, s katerim se bodo pomerili v noči na četrtek, pri Dallasu govorijo predvsem v uradnih pogovorih z mediji. V zakulisju pa medtem potekajo priprave za odhod Dennisa Smitha.

Dannis Smith ml. na izhodnih vratih Dallas Mavericks. Foto: Getty Images

Stavili so nanj, zdaj pa …

Smithov nastop proti San Antoniu je zelo vprašljiv. Zaradi težav s hrbtom in zdaj še želodčnih bolečin je izpustil zadnje tri tekme. Na zadnjih 26 tekmah je počival kar 14-krat. A zdravstvene težave še zdaleč niso edina skrb Dallasa in 21-letnega organizatorja igre iz Severne Karoline. Deveti izbor nabora leta 2017 in član druge peterke novicev v pretekli sezoni namreč v svojem drugem igralskem letu ni postregel z želenim korakom naprej.

Vajeti igre teksaškega moštva niso več tako trdno v njegovih rokah. Predvsem pa se vse bolj zdi, da trener moštva Rick Carlisle ni postavil sistema, v katerem bi učinkovito sobivala Smith in vzhajajoča zvezda lige NBA Luka Dončić. Šolski primer ponuja dobro znani zadnji Dallasov napad na decembrski tekmi proti New Orleansu, ko je Luka zaman čakal na žogo, njegovega soigralca pa je v poskusu zadnjega meta prehitela ura.

Šteti dnevi v Dallasu?

Sprva so pri nekdanjih prvakih organizatorsko taktirko zaupali Smithu, Dončiću pa namenili celo položaj krilnega centra. Pozitivnega učinka na ekipo ni bilo. Vse bolj je namreč postajalo jasno, da oba mlada upa gojita slog igre, v katerem potrebujeta žogo v svojih rokah.

Ker sta prepomembna moža, da bi si izmenjevala mesti na parketu, je kmalu prišlo do pogoste košarkarske zagate: dva para rok in ena žoga. V Dallasu so odločni, da jo bo dobil Slovenec. Smith se je namreč tudi ob lastnem strinjanju znašel na izhodnih vratih. Govorice o njegovi selitvi so vse glasnejše.

Arizona ali Florida

Po poročanju ameriške mreže ESPN, s katero sodeluje tudi vselej dobro obveščeni Adrian Wojnarowski, so odgovorni pri Dallasu v resnih pogovorih s Phoenixom in Orlandom. V kupčijo bi bil lahko vključen tudi visoki branilec Wesley Matthews, kar bi še dodatno sprostilo klubski proračun.

Kocka je padla: Luka Dončić bo vodja Dallasa. Foto: Getty Images

"Bolj kot dvigovanje rok nad Smithom gre za spoznanje, da so v Dallasu našli pravega moža. Zdaj pa na račun Dončića ne želijo ohromiti Smithovega razvoja. Iščejo rešitev zanj. Luka pa igra izjemno. Fenomenalen je," dogajanje v Teksasu za Fox Sports komentira nekdanji zvezdnik lige in pronicljivi analitik Tracy McGrady.

Dončiću otroška torba, Smithu kovčki

Osnovne ideje o igralskem sodelovanju Smitha in Dončića ob slabšem rezultatskem izkupičku (20 zmag-23 porazov) torej padajo v vodo. Ameriško-slovenski dvojec ne bo tandem Dallasove prihodnosti, temveč zgolj neuspešen poskus. Prednost bo dobil slovenski reprezentant, ki je s svojim vstopom v ligo NBA presegel pričakovanja in preskočil donedavnega prvega organizatorja igre Mavericksov.

Smitha torej, kot vse kaže, v kratkem, najpozneje pa do 7. februarja, čaka nov dres. In kaj ostane Dončiću? Nov dokaz spoštovanja okolice, priznavanje nadarjenosti in igralskih vrlin ter še čvrsta vključenost v klubsko prihodnost. No, ostaja pa mu tudi otroški nahrbtnik "Hello Kitty". Tisti, ki mu ga je jeseni podaril prav Smith, tedaj še nevedoč, da v Teksas prihaja novi šerif. Podaril mu ga je z jasno zadolžitvijo: "Kot novinec ga moraš nositi na vsa gostovanja." Dončić nahrbtnik uporablja, Smith pa bo v kratkem polnil večje kovčke.