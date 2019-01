Dokaz, da je Dončić obnorel tudi največje #video

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je z Dallasom priznal premoč Golden Statu (114:119), za katerega je Stephen Curry dosegel kar 48 točk. Po tekmi je poklepetal z mladim Ljubljančanom in mu namenil številne pohvale. To pa še ni bilo vse, saj so mu na dušo popihali tudi preostali zvezdniki aktualnega prvaka lige NBA. Dallas bo moral do konca sezone igrati brez J. J.-ja Baree, kar je hud udarec za Dončićeve teličke.

Razprodana dvorana American Airlines Center v Dallasu, na tribunah se je zbralo 20.340 ljubiteljev košarke, je v noči na ponedeljek spremljala eno najbolj vročih in dovršenih predstav Stephena Curryja v tej sezoni. Prvi ostrostrelec prvakov lige NBA je dosegel 48 točk. Zadel je kar 11 trojk (iz 19 poskusov) in prispeval odločilne točke za zmago v trdnjavi sredi Dallasa, ki jo je v tej sezoni osvojilo le pet klubov.

Nepozabna predstava Stephena Curryja proti Dallasu:

Da bo to njegova vroča noč, je nakazal že v prvi četrtini, v kateri je dosegel kar 16 točk. Do konca prvega polčasa je povečal število točk na 24, ogromne težave pa Dallasovi obrambi povzročal tudi v nadaljevanju. V tretji četrtini je dal 11, v zadnji pa kar 13 točk, vključno z odločilno trojko za 117:114 in dvema zadetima prostima metoma za končno zmago s 119:114.

Dončić: Curry je hudičevo dober

Stephen Curry in Luka Dončića sta skupno dosegla 70 točk in kar 16 trojk. Foto: Reuters ''Nismo ga znali ustaviti. Bil je briljanten. Morali bi ga bolje pokrivati,'' je po tesnem porazu s prvaki dejal trener teličkov Rick Carlisle. Dobro ve, česa je zmožen prvi ostrostrelec Golden Stata, ki je s strelskim festivalom povsem očaral 19-letnika, ponos slovenske košarke.

''Noro. Je hudičevo dober igralec. Počne stvari, ki jih sploh ne moreš preprečiti. Prav noro je, kaj vse počne,'' je bil nad Curryjem navdušen Luka Dončić, znova najboljši strelec Dallasa. Dosegel je 26 točk, prispeval šest skokov in pet asistenc, a v zadnji četrtini, ko se je lomil rezultat, zgrešil vseh pet metov iz igre. Med njimi kar štiri poskuse za tri točke. Dallas je ostal prekratek, razmerje zmag in porazov pa poslabšal na 20:23, kar ga je še bolj oddaljilo od možnosti preboja v končnico.

Carlisle: Napake se dogajajo Dončić si bo lahko danes privoščil počitek. Foto: Reuters Gostiteljem se je pri zaostanku z 114:117 ponujala priložnost za izenačenje, a je Harrison Barnes, z 22 točkami drugi strelec Dallasa, dobrih pet sekund pred koncem izgubil nadzor nad žogo. Navijači Dallasa so pred tem pričakovali, da se bo žoga kmalu znašla v Dončićevih rokah, ki je proti Golden Statu blestel v metu za tri točke, a se jim želja ni uresničila. Barnesu je žoga spolzela v avt, Golden State pa si je lahko oddahnil. ''Napake se dogajajo. Na takšne stvari je treba čim prej pozabiti in iti naprej,'' na Barnesa ni bil pretirano jezen trener Carlisle. Varovancem je v ponedeljek namenil počitek. Naslednjič bodo trenirali v torek in se pripravljali na teksaški obračun, ko bodo v noči na četrtek v Dallas prišli košarkarji San Antonio Spurs.

Kerr navdušen nad Dončićem

Trener Golden Stata Steve Kerr je že pred tekmo hvalil mladega Slovenca. Izpostavil je, da ga Luka Dončić sploh ne spominja na novinca, ampak da je v njegovih očeh že igralec, ki bi lahko nastopil na tekmi vseh zvezd. Po tekmi, na kateri je Dončić poskrbel za številne atraktivne poteze - ena izmed njih je v izboru najboljših akcij večera v ligi NBA končala na petem mestu - se je še bolj razgovoril.

Vrhunci Luke Dončića proti Golden Statu:

''Česa takšnega ne vidiš prav pogosto. To se dogaja zelo redko. Stavim, da bi lahko v zadnjem desetletju prešteli na prste ene roke vse najstnike, ki so imeli podobno močan vpliv na ligo kot Dončić,'' je dejal trener bojevnikov, ki ga visoko število glasov, od Dončića je za tekmo vseh zvezd na zahodu prejel več glasov le LeBron James, niti ne preseneča.

Stephen Curry je prispeval zadnjih sedem točk za Golden State. Foto: Reuters ''Ne vem, ali bodo številke zadoščale, da bo zaigral na tekmi vseh zvezd že letos. Je pa Luka definitivno primeren igralec z ogromnim talentom,'' ga je pohvalil Draymond Green, obrambni steber prvakov, ki dobro ve, kako je nastopiti na zvezdniški tekmi.

''Dvajset točk, šest skokov in pet asistenc na tekmo so imenitne številke za 19-letnega igralca, s katerimi zasluženo spada v izbor igralcev za tekmo vseh zvezd. Ker pa igra na njegovem položaju tako veliko odličnih igralcev, nikoli ne veš … Je visok in močan, lahko podaja, lahko se dopolnjuje s soigralci v pick and rollu (napadalna akcija blokiraj in pojdi, op. p.), ima ogromno željo po igri, zna uporabljati korak nazaj (zdaj že znameniti step-back) pri metu za tri točke … Prejšnjo sezono je igral v Evropi, drugi najmočnejši ligi na svetu, kjer je nabiral izkušnje, preostali novinci pa so igrali za študentske ekipe,'' je izpostavil Kevin Durant, z 28 točkami drugi strelec Golden Stata na uspešnem gostovanju v teksaškem velemestu.

Curry po tekmi poklepetal z Dončićem in ...

Dončića je pokrival tudi Klay Thompson. Foto: Reuters Dončiću pa je najbolj na dušo popihal največji zvezdnik Golden Stata. Ostrostrelec Curry, z 48 točkami veliki junak branilcev naslova.

''Luka je neverjeten. Vidi se, da premore izkušnje z igranjem košarke na visoki ravni. Prepričan sem, da je slišal in vzel v obzir vse kritike dvomljivcev, ki so dvomili o njem in razpredali o njegovi igri, čeprav ga sploh niso dobro poznali. Zdaj ga dobro poznajo, zagotovo ga. Zabavno bo spremljati njegovo kariero v prihodnosti lige NBA,'' se Curry že veseli novih dokazovanj mladeniča, ki bo konec prihodnjega meseca dopolnil šele 20 let.

Curry je dodal, da je po tekmi poklepetal z Dončićem in mu namenil podporo. ''Dejal sem mu, da mi ni treba povedati nič posebnega. Dejal sem mu, naj le nadaljuje to, kar počne že zdaj,'' je pojasnil. Kakšen status v košarkarski ligi NBA že uživa Dončić, dokazujejo tudi posnetki, ko je Curry pred tekmo pristopil do slovenskega reprezentanta in ga toplo pozdravil.

Srečanje Curryja in Dončića pred tekmo:

👦🏼 Luka Doncic ve 👨🏻‍🍳 Stephen Curry pic.twitter.com/w2P00o0RpG — Nba Merkezi (@nba_merkezi) 13 January 2019

Pozdravila sta se kot velika zvezdnika, nato pa bila najboljša strelca svojih ekip. Dončić je znova navdušil. Še četrtič zapored je presegel mejo 25 točk. V tem tisočletju sta večji niz od njega v krstni sezoni v ligi NBA zbrala le Carmelo Anthony in Stephen Curry (pet). Dončić lahko njun rekord izenači že v noči na četrtek.