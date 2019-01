Dončić navdušil proti prvakom lige NBA, ki jih je rešil čarobni Curry

Učinek Luke Dončića: 26 točk, met za tri 5/9, met za tri 3/8, prosti meti 5/8, 6 skokov, 5 asistenc, 1 ukradena žoga, 5 izgubljenih žog v 31 minutah in 30 sekundah.

Telički so uvodno četrtino dobili z 29:25. Pri gostih sta vse točke dosegla zgolj dva igralca, velika zvezdnika lige NBA Kevin Durant in Stephen Curry, pri gostiteljih pa je bil seznam strelcev v prvih 12 minutah veliko bolj razpršen. Z osmimi točkami je izstopal Luka Dončić. Sprva je po prodorih zgrešil nekaj metov za dve točki, a nato pridobil samozavest z dvema zadetima trojkama.

Druga trojka Luke Dončića na dvoboju z Golden Statom:

V nadaljevanju so nase opozoril gostje. Branilci naslova so si na krilih Duranta in Curryja, ki sta v prvem polčasu dosegla 41 od 62 točk gostov, priigrali prednost osmih točk (62:54). Gostitelji, ki pogrešajo poškodovana branilca J.J. Bareo in Dennisa Smitha Jr., niso znali ustaviti vodilnega dvojca gostov. Curry je dosegel kar pet trojk, izostal pa je prispevek Klayja Thompsona, ki je v prvem polčasu zgrešil vseh šest poizkusov za tri točke.

Dončić je v drugi četrtini dosegel štiri točke, najbolj pa navdušil z domiselno akcijo, v kateri je po mojstrskem preigravanju zaposlil Dwighta Powella.

Atraktivna akcija Dončića z asistenco, ki je dvignila na noge dvorano:

Bojevniki so v tretji četrtini zadržali prednost. Curry je ponovno blestel izza velike črte, pri Dallasu pa je izstopal Dončić. Najstnik iz Ljubljane je v tretji četrtini dosegel kar 11 točk in paral živce gostom iz Kalifornije z natančnim metom za tri točke. Trojko je zadel tudi v zadnjem napadu, slabi dve sekundi pred piskom sirene, tako da je je Golden State v zadnjo četrtino vstopil z vodstvom 92:88.

Trojka Luke Dončića ob koncu tretje četrtine:

Vrnitev Budenholzerja, napeto v prestolnici

Milwaukee, druga najboljša ekipa v ligi NBA v tej sezoni, je upravičil vlogo favorita na gostovanju v Atlanti. Zmagal je s 133:114, bil boljši prav v vseh štirih četrtinah, najboljši strelec dvoboja pa je bil pričakovano Giannis Antetokounmpo. Vroči Grk je dosegel 33 točk. Pri poražencih je s 26 točkami in desetimi skoki izstopal novinec Trae Young. Srečanje je zaznamovala vrnitev Mika Budenholzerja, še v prejšnji sezoni trenerja Atlante, zdaj pa stratega Milwaukeeja, ki je prvič v tej sezoni gostoval v dvorani State Farm Arena.

Vrhunci srečanja v Washingtonu:

Toronto je po dveh podaljških v gosteh premagal Washington (140:138). Kawhi Leonard je dosegel kar 41 točk, a ni bil najboljši strelec dvoboja, saj je Bradley Beal v vrstah tekmeca končal dvoboj pri 43 točkah (osebni strelski dosežek sezone), 15 asistencah in desetih skokih. To je bil njegov drugi trojni dvojček v tej sezoni, a že drugi, pri katerem je presegel mejo 40 točk, 15 asistenc in 10 skokov. To je v zgodovini lige NBA v eni sezoni uspelo le še Oscarju Robertsonu. Pascal Siakam je pri zmagovalcih prispeval 24 točk in 19 skokov, Trevorju Arizi pa je pri poražencih zmanjkal le en skok do trojnega dvojčka (23 točk, 10 asistenc in 9 skokov). Z bogato statistiko je izstopal tudi njegov soigralec Otto Porter Jr. (27 točk in 8 skokov).

Knox šesti najmlajši v zgodovini lige NBA Philadelphia je bila s 108:105 boljša od New Yorka. Avstralec Ben Simmons je za las zgrešil trojni dvojček. Dosegel je 20 točk, 22 skokov in 9 asistenc, Kamerunec Joel Embiid je dodal 26, JJ Redick pa 22 točk. Pri New Yorku je Kevin Knox z 31 točkami postavil strelski rekord kariere, podobno velja za Luka Korneta (23). Mladi Knox je star 19 let in 155 dni. Postal je šesti najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na eni tekmi dosegel vsaj 30 točk. Mlajši od njega so bili le Kobe Bryant, Devin Booker, Jaren Jackson Jr., Kevin Durant in LeBron James.

Vodilna ekipa zahoda, Denver, ki je včeraj izgubil proti Phoenixu, bo tokrat gostil Portland, Los Angeles Lakers se bodo pomerili s Clevelandom.

Lestvici:

