"Luka, a veš, da ne bi smel početi, kar počneš?"

Dallas 119, Minnesota 115. To je bil končni rezultat in šele četrta zmaga Dallasa na gostovanju. Dobrih 30 sekund pred koncem je gostom še kazalo slabo, potem ko je pri 114:115 Luka Dončić izgubil žogo. "Slabo podajo sem naredil, a se je obrnilo v pravo smer," je slovenski košarkar priznal napako in se je navijačem oddolžil že čez nekaj sekund.

Čeprav so imeli Telički cel napad za organizacijo, je Luka opazil, da ga nihče ne pokriva, in hladnokrvno zadel trojko za 117:115 (na koncu je bilo 119:115). "Morda me niso pokrivali, ker sem prej tako slabo metal," se je spraševal Luka, ki je prej zadel le eno od osmih trojk, zato pa v zadnji minuti in pol dosegel kar sedem točk.

Luka je najprej izgubil žogo, nato pa takoj popravil napako

"Ko se tekma lomi, damo njemu žogo v roko. Veliko samozavesti premore, ko pridejo ključni trenutki. Težko ga je pokrivati, ker je tako visok. Lahko poda, zadene … Lahko se le ponavljamo, kar počne pri 19 letih ... To je neverjetno," je hvale na soigralčev račun pel Dirk Nowitzki.

Luka je tekmo končal pri 29 točkah, 12 asistencah in osmih skokih. Le dva skoka sta mu zmanjkala do premiernega trojnega dvojčka. "Pomembna je zmaga. Lepo bi bilo, če bi dosegel trojni dvojček, vendar se raje veselim ekipne zmage," je potisnil moštveni uspeh v ospredje.

Vrhunci igre Luke Dončića

"Tega pri 19 letih ne bi smel početi v NBA"

In zmaga na gostovanju je bila zelo pomembna za moštvo Dallasa, ki na tujih tleh v tej sezoni ne blesti. To je bila šele četrta na 22 tekmah: "Naša energija je bila ključna. Doma je lažje zaradi navijačev. Na gostovanju se moramo kot ekipa še bolj bodriti."

Sicer pa je po LeBronu Jamesu drugi najmlajši košarkar po letu 2004, ki mu je na tekmi uspelo doseči vsaj 25 točk in 10 asistenc.

Prav z zvezdnikom lige NBA pa sta na zahodni konferenci najvišje postavljena na lestvici, ki prikazuje glasove za tekmo All Star. James jih je zbral 2,8, Luka pa 2,2 milijona in je celo pred zvezdnikoma, kot sta Steph Curry in Kevin Durant.

Trojka, s katero je odprl Dallasu pot do zmage. Foto: Reuters Po koncu tekme je moral kot osrednji junak dvoboja odgovarjati novinarju Fox Sportsa in legendi Dallas Mavericks Dereku Harperju. "Luka, ti si star 19 let?" ga je vprašal. "Da, sem," je odgovoril Luka. "Luka, a veš, da ne bi smel početi, kar počneš? In to pri 19 letih in v prvi sezoni? Kako si razlagaš vse, kar počneš v prvi sezoni?" mu je Harper na usta narisal smeh. Košarkar s številko 77 pa mu je kratko in jedrnato odgovoril: "Lepo je biti na parketu vsake dva dni. Uživam. Zagotovo pa nisem pričakoval takšnega uspeha."

"Veliki igralci naredijo velike poteze. In Luka jo je ta večer naredil."

Pred njim je še 41 tekem rednega dela, a bi Luka rad sezono nadaljeval tudi v izločilnih bojih. Foto: Reuters Nad njim je navdušenih vse več in več košarkarskih ljubiteljev. Tako kot glasovi za tekmo All Star naraščajo tudi sledilci na družbenih omrežjih. Na Instagramu jih ima že 1,8 milijona.

Nad njegovim razvojem je kajpak zadovoljen tudi prvi mož stroke pri Dallas Mavericks Rick Carlisle: "Moram reči, da je presegel naša pričakovanja. Zanimivo je, da lani poleti, ko smo ga izbrali, ni igral poletne lige, zato ker je že v Evropi igral evroligo in evropsko prvenstvo. Ocenili smo, da potrebuje počitek. Z njim smo sprva trenirali met na koš, delal je v fitnesu in podobno. Vedeli smo, da je kakovosten. Poleg tega pa smo si pogledali tudi njegove videe. Ko je prišel jeseni in začel trenirati s soigralci, je bilo nemudoma jasno, da ima izjemen pregled, odličen občutek za organizacijo napada in še marsikaj drugega. Soigralci so radi igrali z njim. In zdaj smo tu, naredil pa je že ogromno velikih stvari. A je pred nami še 41 tekem rednega dela."

Da se razvija v velikega košarkarja, je poudaril tudi trener Minnesote Ryan Saunders, ki je moral na svoji koži občutiti moč Luke Dončića: "Nadarjen je. Veliki igralci naredijo velike poteze. In Luka jo je ta večer naredil."

Naslednji obračun bo za Dallas izjemno zahteven, saj bodo v noči na ponedeljek v njihovem domu gostovali prvaki Golden State Warriors, ki so se ponoči znesli nad Chicago Bulls (146:109).