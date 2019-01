Nogometni zvezdnik se je zagrel za Dončića, hvali ga tudi trener prvakov lige NBA

Dončićmanija je v polnem razcvetu. Slovenski košarkarski biser Luka Dončić navdušuje v ligi NBA in se že v krstni sezoni približuje nastopu na tekmi All Star. Celo nemški nogometaš Toni Kroos prosi vse, naj glasujejo zanj. "Luka je že zdaj videti kot igralec All Star," pa je dal trener prvakov lige NBA Steve Kerr jasno vedeti, kaj si misli o njem.

"Ne vem, kako se bodo glasovi za tekmo All Star razpletli na koncu, vendar je Luka zame že zdaj videti kot igralec All Star," je trener Golden State Warriors Steve Kerr povedal na treningu pred naslednjo tekmo.

In prav Dallas Mavericks bo stal (ponoči ob 1. uri) nasproti prvakom lige NBA. "Fant ni videti novinec. Nisem vedel veliko o njem. Nikdar ga niti nisem videti igrati, dokler se nismo pomerili z Dallasom. Niti ga nisem gledal po televiziji. Vidi se, da je bistveno bolj samozavesten kot drugi pri teh letih. Briljanten košarkar je," je še dodal Kerr.

Dallas je na prvi tekmi v tej sezoni presenetil Golden State in prav Luka je bil tisti, ki je prvakom povzročal največ preglavic. Tekmo je končal pri 24 točkah, devetih skokih in štirih asistencah. Zadel je tudi odločilna prosta meta, ki sta popeljala Mavericks do velikega skalpa.

"Zasluži si biti na tekmi All Star"

📢 Madridistas y amantes del 🏀 ¿¿Pero cómo no vamos a votar a este genio 🧞♂️?? @luka7doncic merece ir al #AllStar2019 de cabeza!!



Vota: https://t.co/pjf247Ccvt pic.twitter.com/Esh7nietKJ — Felipe Reyes (@9FelipeReyes) January 12, 2019

Zaradi vseh teh predstav pritegne ogromno pozornosti. Pri njegovem nekdanjem delodajalcu Real Madridu dnevno glasujejo zanj. Kapetan Felipe Reyes je na družbenem omrežju zapisal: "Kako ne bi glasovali za genija, kot je Luka Dončić. Zasluži si biti na tekmi All Star."

🤩Another special message from a very special athlete & MFFL! 🤩



🌟@ToniKroos wants you to vote for @luka7doncic for the NBA All-Star game!🌟



➡️https://t.co/nbstoI4e2K⬅️ pic.twitter.com/g5fHkvORvY — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 12, 2019

"Veliko bi mi pomenilo, če bi glasovali za Luko Dončića"

Celo nogometni zvezdnik Real Madrida Toni Kroos je navdušen nad njim in mu daje podporo: "Veliko bi mi pomenilo, če bi glasovali za Luko Dončića. Glasujte zanj. Vsak dan lahko glasujete. Upam, da mu pomagamo priti do tekme. Ima izjemno sezono v ligi NBA."

Takšne pozornosti že dolgo ni imel kakšen od novincev v ligi NBA. Michael Jordan Kobe Bryant in Larry Bird na primer niso dobili niti približno takšne pozornosti pri uvrščanju na tekmo All Star v krstni sezoni.

Glasovanje se bo končalo 21. januarja. Po drugem vmesnem rezultatu glasovanja je imel v zahodni konferenci le veliki LeBron James več glasov. Luka jih je do 10. januarja zbral 2,2 milijona, zdaj pa se je številka zagotovo še povzpela. Pri Jamesu je bilo zapisanih 2,8 milijona glasov. Na vzhodu je bila številka najvišja pri Grku Giannisu Antetokounmpoju (2,6 milijona). Od Luka je imel več glasov le še zvezdnik Bosston Celtics Kyrie Irving.

🏀🌟🔝 @luka7doncic, you were always an all-star player for us, so we want to see you shine at the NBA All-Star Game!



¡@luka7doncic, siempre fuiste una estrella para nosotros, así que queremos verte brillar en el NBA All-Star Game!



✅ VOTE: https://t.co/wcKKyhNP0V pic.twitter.com/xc078HiqrE — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 11, 2019

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.