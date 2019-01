Dončić žarel od veselja ob rojaku, ki ni več najslabši v ligi NHL #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL v gosteh prekrižali načrte Dallas Stars (2:1) in se povzdignili z repa razpredelnice zahodne konference. Anže Kopitar je dočakal zmago v dvorani American Airlines Arena, kjer v tej sezoni blesti njegov rojak Luka Dončić. Slovenska športna zvezdnika sta se v teksaškem velemestu družila, Ljubljančan pa je Hrušičanu čestital za zmago.

Učinek Anžeta Kopitarja: 0 zadetkov, 0 podaj, 3 streli na gol v 20 minutah in 38 sekundah.

Kralji so prišli do dragocenih točk v dvorani, kjer se odlično počuti košarkarski as Luka Dončić. Ta je v noči na petek pozdravil v gosteh rojaka Anžeta Kopitarja, ki že vrsto let spada med najboljše hokejiste na svetu, tokrat pa je kot kapetan pomagal Los Angelesu do zmage nad Dallasom. Na ledu je prebil dobrih 20 minut.

Anže Kopitar in Luka Dončić nista skrivala dobre volje:

Gostje iz Kalifornije so prešli v vodstvo v 19. minuti, ko je z igralcem več zadel v polno Dustin Brown. To je bil eden redkih zadetkov v power-playju v tej sezoni, kjer ima Los Angeles najslabši izkoristek v igri z igralcem več, saj je na gostovanjih dosegel zadetek le v 6 od 51 power-playov.

V drugi tretjini pa je Carl Hagelin podvojil vodstvo v 25. minuti in odprl Kraljem pot do dveh točk. Dallas je dobro minuto pred koncem prek Ese Lindella znižal zaostanek na 1:2, za kaj več pa mu je zmanjkalo moči. Los Angeles je ohranil prednost in na lestvici zahodne konference prehitel Chicago. Ni več zadnji, za osmouvrščeno Minnesoto pa zaostaja sedem točk.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Na vratih Los Angelesa je blestel Jack Campbell. Ubranil je 29 strelov, od tega kar 18 v zadnji tretjini, ko so gostitelji proti njegovim vratom sprožili kar 19 strelov, gostje pa proti Dallasovim le tri.

Kralji bodo v noči na nedeljo gostovali pri Coloradu.

Lestvica: