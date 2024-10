Domžalčani v ligi Aba 2 uspešni tudi v Skopju

Košarkarji Kansai Heliosa so v tretjem nastopu v ligi Aba 2 zabeležili tretjo zmago, ki jim na stežaj odpira pot v drugi del tekmovanja. V Skopju so premagali MZT z 72:70 (17:17, 34:30, 49:55).

Domžalčani so drugič zmagali v gosteh, do konca rednega dela pa jih čakajo še tri tekme, od tega dve na domačem parketu. V drugi del oziroma med osem najboljših ekip bosta napredovali prvi dve moštvi iz vsake štiričlanske skupine.

Kansai Helios je pred 2000 gledalci pokazal zrelo in ekipno igro, s katero je v odločilnih minutah nadoknadil zaostanek petih točk in z delnim izidom 9:1 prišel do pomembne zmage.

Štirje varovanci trenerja Jureta Močnika so presegli mejo desetih točk. 14 jih je dosegel Lovro Urbiha (4 skoke, 4 podaje), 12 Jure Špan (5 podaj), po 11 pa sta jih dodala Jan Zemljič (7 podaj) in Jan Copot (6 skokov, trojke 3:7).

Kansai Helios se bo v naslednjem krogu 5. novembra v Domžalah znova srečal z MZT Skopjem.

