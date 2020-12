Dejan Radonjić bo znova glavni trener Crvene zvezde. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Radonjić je vodil Crveno zvezdo od aprila 2013 do konca sezone 2016/2017 ter v tem času na 326 tekmah dosegel 239 zmag. Pri tem so njegovi varovanci osvojilo devet lovorik, po trikrat so zmagali v ligi ABA in v pokalu Radivoja Koraća, osvojili pa so tudi srbsko superligo.

Po odhodu iz Beograda je dve sezoni treniral Bayern iz Münchna in obakrat osvojil nemški državni naslov (2018, 2019). Za to bavarsko ekipo igra tudi Slovenec Žan Mark Šiško.

Obradović, legenda jugoslovanske in srbske košarke, je trenersko taktirko v Crveni zvezdi, kjer je začel svojo športno pot, prevzel 10. junija letos. Po vsega petih zmagah na 16 evroligaških tekmah se je z vodstvo kluba v četrtek sporazumno razšel.

Preberite še: