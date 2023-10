Dallas uspešen na generalki, skrbi pri Dončiću

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom lige NBA s 114:104 ugnali Detroit Pistons in po treh zaporednih porazih prišli do prve zmage. Dallasu tokrat ni mogel pomagati Luka Dončić, ki je zaradi težav z mečno mišico srečanje izpustil, strateg Jason Kidd pa je po tekmi dejal, da še vedno ne vedo, kdaj bo slovenski košarkar nared za igro. Dallas bo prvo tekmo sezone odigral v noči na četrtek (3.30), ko bodo Mavs gostovali pri San Antonio Spurs.

Košarkarji Dallas Mavericks so uspešno prestali generalko pred začetkom nove sezone lige NBA. Mavs so na zadnjem dejanju priprav kljub odsotnosti prvega zvezdnika Luke Dončića in tudi Jadena Hardyja (zvin gležnja) ugnali Detroit (114:104), s tem pa prišli tudi do zmage v pripravljalnem obdobju. Dallas je namreč v pripravljalnem obdobju najprej v Abu Dabiju dvakrat klonil proti Minnesoti Timberwolves, nato pa je bil prekratek še na gostovanju pri madridskem Realu.

Na prvem domačem obračunu v American Airlines centru pa je zdaj pred več kot 19 tisoč navijači prišel do dobre popotnice pred začetkom novega obdobja. Dallas je tudi brez slovenskega asa blestel že v prvi četrtini, v kateri je dosegel 40 točk (40:27), po bolj zadržani drugi četrtini pa so odločilno prednost ustvarili v tretjem delu srečanja (32:18), po katerem so vodili z 91:70. Dallas v zadnji četrtini prednosti ni več izpustil iz rok - ta se ni spustila pod deset točk - in se na koncu veselil zmage s 114:104.

Josh Green je bil z 22 točkami prvi strelec. Foto: Reuters

Ob odsotnosti Dončića je vloga prvega strelca pripadla Joshu Greenu, ki je dosegel 22 točk, dosegel je štiri trojke iz petih poskusov. Kyrie Irving, ki se je vrnil na parket po poškodbi, je ob 17 točkah (4/10 za 3), dosegel še osem skokov in podelil enajst asistenc. Novinec v zasedbi Dallasa 19-letni Dereck Lively II, ki je v pripravljalnem obdobju z obema rokama zagrabil ponujeno priložnost, je vknjižil 14 točk. Kidd je tudi tokrat dodobra porazdelil minutažo, na parket je stopilo 15 košarkarjev. Pri Detroitu sta bila na koncu dvomestna Malcolm Cazalon (16 točk) in Jared Rhoden (13).

Kyrie Irving in Dereck Lively II. Foto: Reuters

Vprašaj pri Dončiću

Da bo Dončić izpustil obračun s Pistons je bilo sicer jasno že pred nekaj dnevi, saj si je na treningu v Madridu poškodoval mečno mišico, zato je tudi proti svojemu nekdanjemu klubu igral le nekaj prvih minut. Ko se je vrnil domov, je opravil magnetno resonanco. Ta je pokazala lažjo poškodbo leve mečne mišice, točen datum njegove vrnitve na parket pa še ni znan, kar je že pred srečanjem potrdil tudi Jason Kidd. "Luka je začel z lažjimi treningi. Bomo videli, kdaj bo nared," je bil previden strateg Dallasa.

Tako je povsem možno, da bo slovenski košarkar primoran izpustiti tudi uverturo v novo sezono proti San Antonio Spurs in gostovanju pri prvem izboru letošnjega nabora Victorju Wembanyami, ki je bil ob današnji zmagi na pripravljalni tekmi proti Golden State Warriors (122:117) z 19 točkami prvi strelec srečanja. Obračun bo na sporedu v noči na četrtek ob 3.30 po slovenskem času. Sezono bodo sicer že dan prej ob 1.30 po srednjeevropskem času odprli prvaki Denver Nuggets in Los Angeles Lakers.

Pripravljalne tekme, 20 oktober:

