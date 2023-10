Košarkarice iz Las Vegasa drugič zaporedoma prvakinje WNBA

Košarkarice Las Vegas Aces so ubranile naslov v severnoameriški ligi WNBA. V finalni seriji so bile boljše od New York Liberty v zmagah s 3:1. Ekipa iz ameriške zvezne države Nevada je prva v zadnjih dvajsetih letih, ki je ubranila naslov v ligi WNBA, nazadnje je to uspelo zasedbi Los Angeles Sparks v sezonah 2001 in 2002.

Ekipa iz mesta greha, kot Američani imenujejo Las Vegas, na četrti finalni tekmi ni mogla računati na dve poškodovani igralki začetne peterke, tudi v odsotnosti organizatorke igre Chelsea Gray in Kiah Stokes na centrskem položaju pa je v velikem jabolku zmagala s 70:69.

Pri Las Vegasu se je na četrti finalni tekmi najbolj izkazala A'Ja Wilson s 24 točkami in 16 skoki, po svoji sijajni predstavi pa je bila izbrana tudi za najbolj koristno igralko (MVP) finalne serije.

Pri osmoljenkah iz New Yorka je bila na četrti tekmi najbolj učinkovita Courtney Vandersloot z 19 točkami, sedmimi skoki in šestimi podajami, medtem ko je MVP rednega dela sezone Breanna Stewart z izjemno slabim metom 3-17 dosegla deset točk in pobrala 14 žog pod obema obročema.

Na vrhu najbolj uspešnih ekip v ligi WNBA od uvodnega leta 1997 so Minnesota Lynx, Houston Comets in Seattle Storm s po štirimi zmagoslavji. Trikrat so naslov osvojili Los Angeles Sparks, Phoenix Mercury in Dallas Wings (nekdanji Detroit Shock), dvakrat Las Vegas Aces, po enkrat pa Indiana Fever, Sacramento Monarchs, Washington Mystics in Chicago Sky.

