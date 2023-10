Luka Dončić ne bo igral. Kako hudo je z njim?

Najboljši slovenski košarkar je ob vrnitvi domov, potem ko je Dallas igral pripravljalne tekme v Abu Dabiju in Madridu, opravil magnetno resonanco. Iz tabora Dallasa sporočajo, da poškodba naj ne bi bila hujše narave.

Jason Kidd in Luka Dončić. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko "Luka si je poškodoval mečno mišico na treningu v Madridu, zato je proti Real Madridu manj igral. Ko se je vrnil domov, je opravil magnetno resonanco. Ta je pokazala lažjo poškodbo leve mečne mišice, zato bo izpustil tekmo v petek. Pozneje v tem tednu bo šel še enkrat na pregled," je povedal trener Dallasa Jason Kidd, ki je še razkril, da je slovenski košarkar na ponedeljkovem treningu kolesaril in nekajkrat vrgel na koš, vendar ni imel večjih naporov.

To je zagotovo velik udarec za košarkarsko ekipo iz Dallasa, a naredili bodo vse, da se 24-letni Ljubljančan čim prej vrne na parket. V ekipi so optimistični, da bo naš košarkar do začetka sezone lige NBA nared za največje napore.

The Mavericks have ruled out Luka Dončić for Friday's exhibition finale but Coach Jason Kidd termed Luka's left calf strain "mild" after an MRI and I'm told they are optimistic he'll return for the Oct. 25 season opener.



