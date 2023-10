Poraz in drobtinice za Dončića ob čustveni vrnitvi "domov"

Košarkarji Dallas Mavericks so klonili tudi na svoji tretji pripravljalni tekmi pred novo sezono lige NBA. Mavericks so na gostovanju v Madridu pri nekdanjem klubu Luke Dončića s 123:127 klonili proti Realu. Dončić je bil vse od prihoda v špansko prestolnico deležen izjemno toplega sprejema, nič drugače ni bilo tudi na obračunu z nekdanjim klubom, a je igral le prvih slabih pet minut srečanja, v katerih je dosegel devet točk.

Tretja pripravljalna tekma: Torek, 10. oktober, Madrid:

Real Madrid : Dallas Mavericks 127:123

Campazzo 20 (6 sk., 8 as.), Llull in Poirer (10 sk.) 19, Yabusele 18 (9 sk.); Hardaway Jr. 21, Exum (9 as.), Powell in Curry 13, Dončić 9 Učinek Luke Dončića: 9 točk (3/5 za 3, 0/1 za 2), 1 as., 1 izg. žoga v 4:59

Luka Dončić se je vrnil na prizorišče, kjer se je začela njegova izjemna košarkarska pot, leta 2018 pa je z madridskim klubom osvojil evroligo. Navijači Reala so slovenskemu košarkarju pripravili zelo toplo dobrodošlico, kako priljubljen je v španski prestolnici, pa je bilo jasno, vse odkar je Dončić z Mavsi pristal v Madridu. To je bila prva tekma v Madridu z NBA nasprotnikom po letu 2016, ko je Dončić še v dresu Reala pričakal Oklahomo City Thunder.

Prvaki evrolige, košarkarji Real Madrida, so Dallas v tej sezoni pričakali še kot neporažena ekipa, do zdaj so zabeležili štiri zmage v treh tekmovanjih, v katerih so nastopili, medtem ko je bil Dallas na obeh pripravljalnih obračunih precej daleč od uspeha. Jasno je, da sta ekipi trenutno v povsem različnih obdobjih sezone. Medtem ko je Real dodobra že zajadral v novo poglavje, pa Dallas še išče odgovore pred začetkom nove sezone. Real je na koncu slavil zahvaljujoč izjemni igri nekdanjega člana Dallasa in letos povratnika v Madrid Facunda Campazza, ki je nanizal zadnjih devet točk kraljevega kluba, ki je na koncu slavil s 127:123.

Dončić pred začetkom tekme s predsednikom Real Madrida Florentinom Perezom in celotno zasedbo Reala. Ta mu je podarila repliko pokala, ki ga je klub prejel za naslov v evroligi leta 2018, ko je bil član Reala in tudi MVP zaključnega turnirja prav Dončić. Foto: Reuters

Dončić igral le na uvodu

Dončić je pričakovano srečanje odprl v prvi postavi, ob njem pa so obračun odprli še Dante Exum, Dereck Lively II, Grant Williams in Derrick Jones Jr., medtem ko so na drugi strani stali Dončićevi veliki prijatelji in nekdanji soigralci Facundo Campazzo, Walter Tavares, Sergio Llull, pa tudi Guerschon Yabusele in Džanan Musa. Slovenec je prvi koš na tekmi dosegel že v drugi minuti, ko je na navdušenje množice v Madridu dosegel trojko za 5:3, zatem pa je hitro zadel še dve.

Pri Dallasu je bilo sicer že pred srečanjem jasno, da na parket ne bo stopil Kyrie Irving, ki ima težave z manjšo poškodbo, že pred obračunom pa je bilo ob tem jasno, da bo močno omejena tudi minutaža slovenskega košarkarja, ki se je na koncu moral zadovoljiti le z drobtinicami na začetku tekme. V prvi četrtini je igral slabih pet minut, v katerih je dosegel devet točk (3/5 za 3) in eno asistenco, zatem pa obsedel na klopi in se zabaval v šovu, ki sta ga prikazali obe ekipi.

Luka Doncic knocks it down from DEEP 🤯



pic.twitter.com/Ny0vNVaKom — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 10, 2023

Da gre za povsem prijateljski obračun, je bilo jasno že v prvih minutah, ko je kapljalo z vseh strani, medtem ko se ne ena ne druga stran ni pretirano ukvarjala z igro v obrambi. Real je bil v prvih 12 minutah ves čas v rahlem vodstvu, ob koncu četrtine pa je vodil z 38:37.

Oba stratega sta že v prvem polčasu pričakovano ogromno menjala, v drugi četrtini sta pričakovano obe ekipi nekoliko popustili, a so gledalci v WiZink centru še naprej spremljali napadalni šov z obeh strani. Real je vodil praktično tudi skozi celotno drugo četrtino, a je v zaključku pobudo prevzel Dallas, ki se je na odmor podal s prednostjo z 71:65. Pri Dallasu je v prvem polčasu Tim Hardaway Jr. dosegel 18 točk (4/10 za 3), pri Realu pa jih je Llull prispeval enajst (3/4 za 3).

Šov Campazza za zmago Reala

Dallas je na začetku tretje četrtine vodstvo še nekoliko povišal in praktično do končnice tekme vodil s prednostjo okoli desetih točk. A Real je v izdihljajih srečanja, ko je imel Dallas na igrišču same rezerviste, znova zapretil. Slabi dve minuti do konca je trojko za izenačenje na 118:118 zadel Yabusele. V končnici pa se je po igrišču razbesnel Facundo Campazzo, ki je bil v preteklosti član Dallasa, a so Mavsi lani novembra z njim prekinili pogodbo, zdaj pa je dodobra pokazal svoje kvalitete in na koncu svojemu klubu zagotovil zmago s 127.123. Ob njegovi zadnji trojki enajst sekund pred koncem srečanja se je prešerno nasmehnil tudi Dončić.

Campazzo je v zaključku tehtnico prevesil na stran Reala. Foto: Guliverimage

Campazzo je bil na koncu z 20 točkami, šestimi skoki in osmimi asistencami tudi prvi strelec Reala, Llull in Vincent Poirier pa sta dodala po 19 točk. pri Dallasu, kjer je trener Jason Kidd minute porazdelil med 17 košarkarjev, je Hardaway Jr. dosegel 21 točk, Exum (9 as.), Dwight Powell in Seth Curry pa so prispevali po 13 točk.

Dončić z izbranimi besedami o Realu Dončić je že pred tekmo spregovoril o času, ki je ga preživel v španskem glavnem mestu. V Madridu se je kalil med leti 2013 in 2018, zdaj pa se je v Madrid vrnil kot eden najboljših košarkarjev na svetu. "To tekmo sem čakal nekaj mesecev. Zagotovo bo to zame ena najbolj posebnih tekem do zdaj, če ne celo najbolj posebna. Marku Cubanu sem večkrat dejal, da bi si želel take tekme, in vedno mi je odvrnil, da se bo enkrat zgodila," je pred tekmo povedal dobro razpoloženi Dončić. Foto: Guliverimage "Tukaj sem se naučil vsega – jezika, šolanja, igrati košarko. Če se nekega dne vrnem v Evropo, se bom stoodstotno vrnil samo v Madrid. A ne vem, kakšna bo moja prihodnost," je zatrdil slovenski as, ki je znova spregovoril tudi o razliki med igro v ligi NBA in Evropi. "To sta različni obliki košarke. Že samo igrišče je drugačno, ob tem pa po mojem mnenju v evropski košarki igraš bolj ekipno, vsaka akcija je zelo pomembna," je dejal Dončić.

Še pred tekmo v Madridu so Mavericks odigrali dve pripravljalni tekmi v Abu Dabiju, kjer so dvakrat klonili proti Minnesoti Timberwolves. Dallas se bo pred začetkom sezone v pripravah 21. oktobra doma pomeril še z Detroitom, zatem pa zasedbo Jasona Kidda 26. oktobra (3.30) že čaka prvi pravi preizkus proti San Antonio Spurs.

V pozornosti tudi Yabusele in Exum Na obračunu Dallasa in Real Madrida sta bila še pred srečanjem pod posebnim drobnogledom tudi košarkar Reala Guerschon Yabusele in član Dallasa Dante Exum. Ta je lani nosil še dres Partizana, ravno ta dva košarkarja pa sta bila med glavnimi akterji pretepa in kaosa, ki je izbruhnil lani na drugi četrtfinalni tekmi evrolige, ki je bila zaradi številnih izključitev košarkarjev končana predčasno. Yabusele, ki je v pretepu rokoborsko obračunal z Exumom, je bil takrat kaznovan s petimi tekmami izključitve, Exum pa se je ob tem tudi poškodoval (zlomljen prst na nogi, krvavel je iz ustnice). Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum 😳 pic.twitter.com/iEvAtsGZgk — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Preberite še: