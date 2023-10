Kako se je na prvi tekmi odrezal čudežni deček? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ponoči sta se v obračunu visokih izborov na naboru za severnoameriško košarkarsko ligo NBA pomerila Victor Wembanyama in Chet Holmgren. Zmagala je ekipa Holmgrena, drugega izbora leta 2022, Oklahoma City Thunder, ki je proti San Antonio Spurs slavila s 122:121. Na parketu je bil ponoči tudi prvi zvezdnik lige LeBron James.

Les highlights du 1er match de Victor Wembanyama avec les Spurs 👽🇫🇷pic.twitter.com/dtODgbLflT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 10, 2023

Čeprav bo 38-letni James konec tega meseca uradno začel že svojo 21. sezono v NBA, je največ zanimanja pritegnil francoski čudežni deček Victor Wembanyama, ki je kot prvi izbor na letošnjem naboru prvič oblekel dres Spurs.

S Holmgrenom, ki je bil drugi izbor leta 2022, a nato zaradi poškodbe izpustil celotno prejšnjo sezono, se bo Wembanyama v rednem delu meril tudi za nagrado najboljšega novinca.

Devetnajstletni Francoz je v 19 minutah in 22 sekundah na parketu ob neuradnem debiju dosegel 20 točk (8/13 iz igre) in pet skokov, kar ni bilo dovolj za zmago nad Oklahomo. Zanjo je Holmgren dosegel še točko več v 16 minutah in 16 sekundah na parketu, ob tem pa zbral še devet skokov.

Lakers so bili boljši od Brooklyn Nets

Ponoči sta bili še dve tekmi. New York Knicks so s 114:107 ugnali Boston Celtics brez svojih največjih zvezdnikov, Los Angeles Lakers pa so bili s 129:126 boljši od Brooklyn Nets.

Za Jezernike je slabih 17 minut odigral tudi James in dosegel deset točk, njegov zvezdniški soigralec Anthony Davis pa jih je v 14 minutah 13.

Danes zvečer tretja pripravljalna tekma čaka tudi Dallas Mavericks. Foto: Guliverimage

Danes zvečer tretja pripravljalna tekma čaka tudi Dallas Mavericks s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Ljubljančan se bo vrnil v Madrid in se ob 20.45 pomeril z Realom, pri katerem je začel poklicno pot.

Sezona rednega dela lige NBA se bo sicer začela v noči na 25. oktober.

