Dončićev soigralec prepričan, da bi v resničnem pretepu zmlel Keanuja Reevesa #video

Košarkar, ki v višino meri kar 224 centimetrov in tehta več kot 130 kilogramov, je v tretjem filmu o Johnu Wicku odigral zlikovca Ernesta, ki po ulicah New Yorka glavnemu junaku greni življenje. V filmu se med njim in Johnom Wickom, ki ga je odigral Keanu Reeves, zgodi pretep v knjižnici, ki se slabše konča za srbskega košarkarja.

Prizor pretepa med Bobanom Marjanovićem in Keanujem Reevesom v filmu John Wick 3 si lahko ogledate v spodnjem videu:

Njegov premierni filmski nastop ni ostal neopažen pri nekaterih legendah košarke NBA, ki so pred dnevi, ko je še potekal dvoboj med Dončićevim Dallasom in Los Angeles Clippers, v eni od košarkarskih pogovornih oddaj Bobana spraševali tudi o tej igralski izkušnji. Vedno nasmejani Marjanović je povedal, da je navdih za nastop v filmu dobil pri košarkarskemu kolegu Shaquillu O'Nealu, ki se je tudi že preizkusil v Hollywoodu.

Tudi Charles Barkley je pohvalil Bobanov premierni filmski nastop in ga vprašal: "Če bi se to zgodilo v resničnem življenju in se ti ne bi bilo treba držati scenarija, bi Keanu Reevesu 'sprašil rit'?" Boban, ki je znan po tem, da se rad veliko šali, je na to vprašanje zelo samozavestno odgovoril: "Seveda, prijatelj moj." Njun pogovor si lahko pogledate v zgornjem videu.

Prvi del akcijskega trilerja John Wick si na Planetu lahko ogledate nocoj ob 20. uri na Planetu. V torek pa ne zamudite prvega dela nove sezone oddaje Preživetje v divjini.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.