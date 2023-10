Luka Dončić se je vrnil "domov" in prejel priznanje: Čustveno bo #video

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je vrnil v Madrid, kjer je preživel zajeten del košarkarskega najstniškega kaljenja in s tamkajšnjim Realom osvojil, kar se je dalo. "Počutim se kot doma. Ko sem se pred leti tu sprehajal, me še ni poznalo toliko ljudi, tako da se je zdaj nekoliko drugače sprehajati po teh ulicah," je 24-letnik dejal med obiskom Madrida, kjer bo v torek z Dallas Mavericks igral pripravljalno tekmo. Dončić je v španskem glavnem mestu prejel tudi spominsko priznanje ob vrnitvi domov.

Dobro desetletje mineva, odkar se je Luka Dončić kot komaj 13-letni deček odpravil na kaljenje v Madrid. Tam je ostal vse do sredine leta 2018, ko se je po naboru lige NBA preselil čez lužo in oblekel dres Dallas Mavericks.

Pred leti ga v Madridu ni poznalo toliko ljudi

Prav s svojo NBA ekipo se je 24-letnik zdaj vrnil v Madrid, kjer je osvojil vse, kar se je dalo. Leta 2018 je z Realom postal tako španski prvak kot zmagovalec Evrolige in bil izbran za najkoristnejšega košarkarja tekmovanj. V torek se bo z Dallasom na pripravljalni tekmi zoperstavil kraljevemu klubu.

"Počutim se dobro, tukaj sem preživel veliko časa. Takrat me še ni poznalo toliko ljudi, tako da sem se lahko normalno sprehajal, zdaj pa je malo drugače. A počutim se, kot bi bil spet doma," je med sprehodom po madridskih ulicah dejal za NBA.

Spominsko priznanje

Dončić bo v torek zvečer v dvorani WiZink Center v Madridu prvič igral proti nekdanjemu klubu. Dan pred dvobojem se je skupaj s športnim direktorjem Dallas Mavericks Nicom Harrisonom udeležil Realovega dogodka in prejel spominsko priznanje, s katerim ga je španska političarka Isabel Diaz Ayuso počastila kot ambasadorja skupnosti.

Butragueno: Ljubljeni Luka se je vrnil domov

Dogodka so se udeležili tudi nekdanji in zdajšnji člani Realovih kolektivov, med drugim nekdanji nogometaš Emilio Butragueno, ki ni skrival navdušenja nad prihodom Dončića in Dallasa v Madrid.

"Gre za velik dogodek, ki potrjuje, da je Madrid ena od velikih svetovnih prestolnic. Vsi, ki imamo radi košarko, bomo uživali v tej tekmi, ki je ne bomo nikoli pozabili. Za Real Madrid je velika čast, da se lahko pomeri z enim največjih košarkarskih klubov na svetu košarke. To vzbuja močna čustva vsem navijačem Real Madrida in vsem nas, ki ljubimo košarko. To bo bo prav poseben dan za vse navijače Madrida. Eden od velikih idolov košarke in svetovnega športa, naš ljubljeni Luka Dončić, se vrača domov," so besede Butraguene povzeli pri Sports Illustrated.

"Jutrišnji dan bo zelo poseben, prisotnih bo veliko čustev. Vsi vedo, kaj mi pomenita Real Madrid in Madrid. Najlepša hvala vsem," pa je na dogodku povedal košarkarski zvezdnik. Foto: Guliverimage

Dončić: Prisotnih bo veliko čustev

"V čast mi je prejeti to priznanje. Jutrišnji dan bo zelo poseben, prisotnih bo veliko čustev. Vsi vedo, kaj mi pomenita Real Madrid in Madrid. Najlepša hvala vsem," pa je na dogodku povedal košarkarski zvezdnik.

Srečanje med madridskim Realom in Dallasom se bo v torek začelo bo 20.45.