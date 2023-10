Nova priložnost za Dončića, ki je znova čaral in "služil denar" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po četrtkovem porazu bodo Dallas Mavericks danes v Abu Dabiju odigrali še drugo pripravljalno tekmo pred novo sezono lige NBA. Luka Dončić in soigralci se bodo ob 18. uri še drugič v nekaj dneh pomerili z Minnesoto Timberwolves, ki je bila na četrtkovem obračunu boljša s 111:99.

Druga pripravljalna tekma: Sobota, 7. oktober, Abu Dabi, Etihad arena:

Čeprav je bilo glede na to, da je Dallas poleti precej premešal svojo zasedbo, pričakovati, da se ekipa v dobrem tednu treningov še ne bo uigrala, pa je četrtkova predstava Mavericksov sploh v prvem polčasu zaostala za vsemi pričakovanji. Dallas je bil z izjemo Luke Dončića, ki je v slabih 17 minutah na parketu dosegel 25 točk, povsem nerazpoložen v napadu, prvo trojko so varovanci Jasona Kidda zadeli šele nekaj minut pred koncem prvega polčasa, ob tem pa so bili povsem razglašeni v obrambi, pešal je tudi skok.

Že od prve minute sta sicer priložnost dobila oba novinca v ligi NBA Dereck Lively II in Olivier-Maxence Prosper. "Odigrala sta dobro tekmo, poznalo se je, da je to njuna prva tekma, tako da je normalno, da sta bila malce napeta, a mislim, da bosta dober doprinos k ekipi," je o novincih po prvem srečanju z Minnesoto dejal Luka Dončić.

Ta je igral le v prvem polčasu, skupno je na parketu prebil slabih 17 minut, s 25 točkami pa je bil na koncu prvi strelec srečanja. "Kar zadeva mojo predstavo in fizično stanje, se izboljšuje, vsak dan je boljše. Naš cilj na teh tekmah je, da postanemo boljši, da se med sabo dobro spoznamo, pa tudi da se ne poškodujem in da se minutaža porazdeli med vse akterje. Želim si postati boljši, veliko je stvari, ki jih lahko še zelo izboljšam v svoji igri, vse pa je na koncu podrejeno ekipi in skupnim ciljem," je po prvi pripravljalni preizkušnji dejal Dončić.

Spet zadeval nemogoče Slovenski as tudi v Abu Dabiju navdušuje z neverjetnimi koši na treningih, tako je v zadnjih dneh v stavah in zadetih metih premagal Maxija Kleberja in tudi Jadena Hardyja. "Služim denar," je v smehu ob enem izmed videoposnetkov povedal Dončić. Luka Doncic drilled a CRAZY trick shot at the Mavs practice today 😅



(via @dallasmavs)pic.twitter.com/iu3GHfMRv4 — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 6, 2023

Mavericks bodo po drugi tekmi v Abu Dabiju odpotovali v Madrid, kjer se bo Dallas 10. oktobra (20.30) pomeril z Dončićevim nekdanjim klubom Realom, nato se bo klub iz Teksasa 21. oktobra doma pomeril še z Detroitom, zatem pa zasedbo Jasona Kidda že čaka začetek sezone 26. oktobra (3.30) proti San Antonio Spurs.

Kdo je v zasedbi Dallasa ostal iz lanske sezone? Luka Dončić, Kyrie Irving, Josh Green, Tim Hardaway Jr., Jaden Hardy, Dwight Powell, Maxi Kleber, Markieff Morris, A. J. Lawson (dvosmerna pogodba) Kdo so novi košarkarji v klubu? Grant Williams, Richaun Holmes, novinca v ligi NBA Dereck Lively II (12. izbor nabora) in Olivier-Maxence Prosper (24. izbor), Seth Curry, Derrick Jones Jr., Dante Exum, Mike Miles Jr. (dvosmerna pogodba) Kdo je zapustil klub po lanski sezoni? Reggie Bullock, Christian Wood, Davis Bertans, JaVale McGee, Justin Holiday, Theo Pinson, Frank Ntilikina, McKinley Wright IV

