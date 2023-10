Kidd popihal na dušo Dončića, ki je izgubil mesto

Košarkarji Dallas Mavericks so po gostovanju v Madridu v četrtek pripotovali v Dallas, kjer bodo v ponedeljek nadaljevali priprave na novo sezono. Ob vrnitvi v Teksas je o stanju v moštvu spregovoril trener Jason Kidd, ki je nekaj besed namenil tudi poškodbi Luke Dončića. Ta je na letošnji lestvici ESPN pred začetkom sezone najboljših košarkarjev v ligi v primerjavi z lani izgubil mesto in je trenutno četrti.

Čeprav je torkov spektakel v Madridu zadovoljil navijače Real Madrida, ki so na koncu ugnali Dallas Mavericks (127:123), pa sta veliki črni piki pustili poškodbi Kyrieja Irvinga in predvsem Luke Dončića, ki se ob vrnitvi v svoj nekdanji klub ni naigral, saj je zaradi težav z mečno mišico igral le prvih pet minut tekme, nato pa se zabaval na klopi. Navijači Reala so tako ostali prikrajšani za njegove vragolije, a v taboru Dallasa se zavedajo, da je v tem trenutku najpomembnejša pripravljenost prvega zvezdnika ekipe pred začetkom nove sezone, ki je imel pred tem že v reprezentanci ogromno težav tudi z bolečinami v stegnu.

Jason Kidd bo tudi v tej sezoni največ stavil na Dončića in Kyrierja Irvinga. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Luka se je poškodoval na ponedeljkovem treningu, zato smo predvsem zaradi preventive ukrepali tako, da ni igral. Nismo ga želeli izpostaviti situaciji, da bi utrpel še večji udarec. Tistih pet minut, ki jih je preživel na igrišču, je bil videti dobro. Luka si je želel igrati, a sezona je res dolga, tistih nekaj minut je želel narediti vse, kar se je dalo, in to mu je tudi uspelo. Zdaj bo nadaljeval rehabilitacijo in delom, potem pa se bomo glede na njegovo stanje in počutje sproti odločali, kako naprej," je ob vrnitvi v Dallas dejal Jason Kidd.

O boju za naziv MVP

Ta se skupaj s sodelavci dobro zaveda, da bo Dallas v novi sezoni, če bo želel popraviti vtis iz prejšnje, potreboval stoodstotna tako Dončića kot Irvinga, a se oba s težavami ubadata že v pripravljalnem obdobju. Kidd je ob tem spregovoril tudi o predstavah Slovenca v prejšnji sezoni, ki ga pred začetkom novega obdobja znova uvršča med glavne kandidate za naziv MVP. "Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu in prav gotovo bo vedno med kandidati za naziv MVP. Pomembno bo le to, da ostane zdrav. Lanske številke, ki jih je dosegal, so kot številke v videoigricah. Če mu bo to uspevalo tudi letos in če nam bo uspelo zmagovati, potem ne vidim razlogov, zakaj ne bi posegel v boj za naziv MVP," je bil jasen strateg Dallasa.

Dončić je v pretekli sezoni lige NBA v povprečju dosegal 32,4 točke, 8,6 skoka in osem asistenc na obračun. Foto: Reuters

Dončić izgubil mesto ESPN je pred začetkom letošnje sezone lige NBA, kot je že tradicionalno, pripravil lestvico stotih najboljših košarkarjev lige NBA in tistih, ki bodo po njihovo najvišje v boju za naziv MVP. V letošnji izvedbi je približno 150 novinarjev, urednikov in analitikov na prvo mesto uvrstilo prvega zvezdnika Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa. Na drugem mestu je Srb Nikola Jokić, tretji pa lanski MVP Joel Embiid. Najboljši trojici nato sledi Dončić, ki je v primerjavi z lani izgubil eno mesto, Slovencu pa sledita Stephen Curry in Jayson Tatum. V najboljši deseterici so še Kevin Durant, Shai Gilgeous Alexander, LeBron James in Anthony Davis.

Kidd bo v novi sezoni računal na povsem prenovljeno zasedbo, ta v pripravljalnem obdobju na treh tekmah za zdaj še ni okusila slasti zmage. Je pa trener zasedbe iz Teksasa na vseh treh obračunih ogromno menjal in preizkušal več različic. "Ekipa je nova, imamo ogromno novih obrazov, zato je pomembno, da bomo na začetku sezone na isti valovni dolžini tako v obrambi kot v napadu. Zahodna konferenca je res močna, zato bomo morali vsak večer prikazati najboljše predstave, ob tem pa je pomembno, da ostanemo zdravi. Prepričan sem, da bosta Kyrie in Luka v pomembnih trenutkih prispevala svoje, glede tega se počutim res dobro. Če bosta onadva kot nosilca ekipe igrala na visoki ravni, bo temu sledila tudi ekipa in potem tudi rezultati," je dodal Kidd.

Dallas bo novo sezono odprl v noči na 26. oktober po slovenskem času. Foto: Guliverimage

Mavericks bodo pred začetkom sezone odigrali še eno pripravljalno srečanje, in sicer jih v noči na prihodnjo soboto (2.00) čaka še domača preizkušnja z Detroitom, zatem pa bo šlo že zares. Za uvod bodo Mavsi 26. oktobra (3.30) gostovali pri San Antoniu Spurs in prvem izboru letošnjega nabora San Antonio Spurs.

