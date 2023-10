Tekma lige NBA na stadionu Santiago Bernabeu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tatum je pohvalil tudi dvorano madridskega Reala ter ocenil možnost, da bi bila tudi ta gostitelj tekem lige NBA, podobno kot to včasih gostijo druga evropska mesta. Pri tem ni skrival, da je tudi Španija s svojim zanimanjem za košarko potencialno zelo zanimiv trg za ligo NBA.

Želja lige so tudi gostovanja v Nemčiji in Italiji. V ligi prav tako razmišljajo o morebitni širitvi, kjer bi bila po oceni Tatuma prva kandidata za širjenje ekipi iz Las Vegasa in glavnega mesta Mehike Ciudad de Mexica.