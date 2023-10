Andre Iguodala, ki bo januarja dopolnil 40 let, je bil deveti izbor na naboru lige NBA leta 2004. Prvih osem sezon v najmočnejši ligi na svetu je igral za Philadelphia 76ers. Nato je bil še po eno sezono član Denver Nuggets in Miami Heat ter dvakrat Golden State Warriors. Skupaj je v dresu zadnjih preživel osem let in štirikrat postal prvak (2015, 2017, 2018 in 2022). Leta 2015 je bil tudi MVP velikega finala. V ligi NBA je odigral 1.231 tekem in imel povprečje 11,3 točke, 4,9 skoka in 4,2 asistence.

Andre Iguodala Foto: Reuters "Zdaj je pravi čas," je odločitev o koncu športne poti ta petek oznanil Iguodala. Pa je imel ponudbo za še enoletno pogodbo z Warriors, tudi nekaj drugih ekip je pokazalo zanimanje zanj. "Dobival sem vse manjšo minutažo. In zato nisem več pripravljen toliko časa odrekati svoji družini. Rad bi igral na visoki ravni, a ti veliko pomeni tudi družina. Sin ima 16 let, imam še dve hčeri. Veselim se, da jih bom gledal, kako odraščajo."