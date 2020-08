Dallas ob 21.30 nad Clipperse. Tudi z Luko Dončićem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletnik si je na tretji tekmi, ki jo je Dallas izgubil in zdaj v seriji na štiri zmage zaostaja z 1:2, zvil levi gleženj in predčasno obsedel na klopi. V soboto je trener Dallasa Rick Carlisle dejal, da je še prezgodaj, da bi povedal, ali bo Dončić na četrti tekmi igral, ali ne. "Verjamem, da se bomo o njegovem nastopu odločili tik pred tekmo. Ne vemo točno, kako hudo je. Nismo še prejeli rezultatov pregleda in slikanja z magnetno resonanco, kar bo gotovo vplivalo na končno odločitev. Najpomembnejši faktor pa bo njegovo počutje," je dejal trener Dallasa.

ESPN je pozneje poročal, da so iz svojih virov izvedeli, da slikanje z magnetno resonanco ni razkrilo nič resnega, kar pomeni, da se bodo v ekipi najverjetneje res tik pred zdajci odločili o njegovem nastopu. ESPN je izvedel še, da je Dončićev gleženj rahlo otečen.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Nedelja, 23. avgust:

19.00 Philadelphia 76ers - Boston Celtics /0:3/*

21.30 Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers /1:2/*

00.30 Brooklyn Nets - Toronto Raptors /0:3/*

03.00 Utah Jazz - Denver Nuggets /2:1/*



* - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

