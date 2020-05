Jurica Golemac: Znova lahko normalno delamo

Košarkarji Cedevite Olimpije so imeli po izbruhu pandemije novega koronavirusa v ponedeljek prvi skupni trening pod budnim očesom znova združenega trenerskega štaba, v katerem so bili ob glavnem trenerju Jurici Golemcu oba pomočnika Dragiša Drobnjak in Teo Čizmić ter trener za telesno pripravo Filip Ujaković.

"Občutek, da smo znova nazaj na igrišču, je odličen. Znova lahko normalno delamo. Zaradi koronavirusa moramo biti sicer še naprej pozorni in skrbeti, da vse delamo po navodilih. Za vse nas je dejstvo, da smo nazaj v Stožicah, dobro. Končno se premikamo in se pripravljamo na morebitno nadaljevanje sezone, po eni strani pa tudi za prihajajočo sezono. Tudi fantje so v dobrem stanju, vidi se, da zadnja dva meseca niso mirovali," je po skupnem treningu v klubski diktafon dejal glavni trener zmajev Jurica Golemac.

Golemac, Čizmić in Ujaković so se v petek, 8. maja, vrnili v Slovenijo, teden pozneje pa opravili testiranje na covid-19. Vsi testi so bili negativni.

Ali se bo liga ABA nadaljevala, bo jasno prihodnji teden. Foto: Vid Ponikvar

Odločitev bo padla 27. maja

Glavni trener zdaj s svojo ekipo čaka na odločitev o tem, ali se bo v ligi ABA zgodilo nadaljevanje tekmovanja. To bo jasno po skupščini klubov regionalnega tekmovanja, ki bo prek videokonference potekala v sredo, 27. maja.

Eno tekmovanje so Ljubljančani končali predčasno. Košarkarska zveza Slovenije je namreč že pred skoraj dvema mesecema sprejela odločitev, da konča moško državno prvenstvo, v katerem v tej sezoni prvaka tako ni bilo.

Na treningu tudi reprezentanti in reprezentantke ''Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kaj za športnika pomeni dvomesečna odsotnost s treningov. Tako kot ostali profesionalni športniki, so bili tudi košarkarji in košarkarice v zadnjem obdobju pri svoji individualni vadbi zelo omejeni." Foto: Vid Ponikvar Pod vodstvom strokovnih sodelavcev Košarkarske zveze Slovenije so s treningi začeli tudi nekateri reprezentanti in reprezentantke, ki trenutno nimajo možnosti vadbe v klubskih sredinah. Že na uvodnem ponedeljkovem treningu se je tako zbrala pisana igralska druščina, ki je stik z žogo v zadnjih mesecih močno pogrešala. ''Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kaj za športnika pomeni dvomesečna odsotnost s treningov. Tako kot ostali profesionalni športniki, so bili tudi košarkarji in košarkarice v zadnjem obdobju pri svoji individualni vadbi zelo omejeni. Ne samo poslanstvo, temveč tudi obveza Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je, da reprezentantom in reprezentantkam, ki v svojih klubih trenutno ne morejo trenirati, omogočimo kvalitetne treninge. V zadnjih letih so poletni treningi s strokovnimi sodelavci KZS v pripravah na novo sezono naleteli na odličen odziv, saj so se jih igralci ter igralke množično udeleževali. Ta primer odlične prakse bomo sedaj uporabili tudi v tej za športnike še posebej nenavadni situaciji, ko so s tekmovalno sezono po večini zaključili že sredi meseca marca. Reprezentančni štab je pripravil kvaliteten program individualnega dela in prepričan sem, da bodo igralci in igralke treninge odlično izkoristili," je ob tem dejal generalni sekretar KZS Rašo Nesterović.

Preberite še: