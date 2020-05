Jaka Blažič znova na beograjskem radarju

S treningi so v zadnjem obdobju znova oživela evropska košarkarska igrišča. V roku dveh tednov bo znana usoda obstale sezone v evroigi, EuroCupu in posledično tudi ligi ABA, ki bo sledila evropskim smernicam. Številni klubi, tudi v regiji, pa medtem že kadrujejo z mislijo na sezono 2020/21.

V jadranski druščini je bil do zdaj najbolj konkreten Mornar iz Bara, ki je v svoje vrste pripeljal nekdanjega člana Olimpije in nazadnje koprske Primorske Aleksandra Lazića ter ameriškega branilca Taylorja Smitha, ob tem pa že kar četverici iz te sezone (Sead Šehović, Darek Needham, Jacob Pullen in Isaiah Whitehead) ponudil novo pogodbo.

Aktivni so tudi pri Crveni zvezdi, kjer ne skrivajo teženj, da bi ob odpovedi sezone poskušali uveljaviti lani pridobljeni evroligaški status in tako ostati med evropsko elito. Predsednik kluba Nebojša Čović je ob tem v pogovoru za B92 potrdil, da sta za beograjski klub zanimiva tudi srbski in slovenski reprezentant Marko Simonović in Jaka Blažič.

Blažič je sicer, podobno kot Simonović, v preteklosti že nosil dres Crvene zvezde (2013–2015), kar je bila tedaj zanj prva tuja izkušnja. Sledile so sezone v Baskonii, Andorri in Barceloni, vse do lanskoletne vrnitve v Olimpijo, kjer so mu ob podpisu pogodbe 1+1 nadeli tudi kapetanski trak. Prav ta teden se je 29-letni slovenski reprezentant vrnil v Stožice, kjer ob nekoliko okrnjenih treningih čaka tako na odločitev o nadaljevanju sezone kot tudi na dogovor s klubom o morebitnem podaljšanju sodelovanja. Škarje in platno ima v rokah prav Cedevita Olimpija, ki je med sezono že zavrnila Blažičeve snubce iz Bologne.