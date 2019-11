Cedevita Olimpija lovi zadnji vlak

Do konca uvodnega dela Eurocupa so še štirje krogi. Izid prve tekme sedmega kroga je šel Cedeviti Olimpiji na roko, saj je Nanterre pred domačimi navijači izgubil proti Darušafaki in ostaja pri zmagi več od ljubljanske zasedbe. Ta bi lahko Francoze z današnjo zmago nad Unicsom ujela.

Nanterre je eden od dveh nasprotnikov, ki ju mora Olimpija v zaključku prehiteti, če želi napredovati v drugi del tekmovanja. Drugi tekmec je Brescia, ki ima dve zmagi več. Z obema se bodo izbranci Slavena Rimca pomerili v naslednjih dveh krogih, a jih prej čaka današnji obračun z Unicsom.

Zmaga nad rusko zasedbo je nujna, česar se v Stožicah zavedajo. Vse skupaj se bo začelo ob 18.30.

Zaustaviti izjemno branilsko linijo

Cedevita Olimpija je v nedeljo v ligi ABA visoko premagala Koper Primorsko. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska "Za nas je, če imamo v mislih naš položaj na lestvici Eurocupa in vse tekme do tega trenutka, vsak dvoboj v evropskem pokalu zadnji vlak, ki še vodi v drugi del tekmovanja. Zagotovo bomo v obračun z Unicsom vstopili motivirani. Naša ekipa je na zadnjih dveh tekmah, ki sta bili za nas zelo pomembni, prikazala dobri predstavi. Unics je zelo dobra ekipa, zato nas zagotovo čaka zahtevna preizkušnja. Igralci, ki igrajo na zunanjih položajih, so fenomenalni. Košarkarji, ki se borijo pod obema obročema, to počnejo zelo čvrsto. Naši tekmeci niso visoki, a to nadoknadijo z izjemnimi atletskimi sposobnostmi. Ekipa iz Kazana je ustvarjena za to, da osvoji Eurocup. Če bomo odigrali v obrambi tako, kot znamo, se lahko brez težav stepemo z našimi tekmeci," poudarja Rimac.

Zmagi nad Darušafako pretekli teden v Turčiji, ki je bila nasploh prva evropska v sezoni, in nedeljska v ligi ABA v derbiju s Koper Primorsko sta namignili, da se morda forma zmajev dviguje.

Na prvem obračunu z Unicsom jim je dobro kazalo, saj so večji del tekme nadzirali potek dogodkov na parketu in imeli prednost, nato pa vse zapravili v zadnji četrtini, ki so jo izgubili s kar 7:25.

"Dokazati sebi, da zmoremo veliko"

Andrija Stipanović želi, da bi predstavi z zadnjih dveh tekem prenesli tudi v obračun z Unicsom. Foto: Vid Ponikvar "Obračun z Unicsom je za nas zelo pomemben. V prvem delu sezone smo iz rok izpustili veliko priložnosti, da bi imeli na svojem računu kakšno zmago več. Zadnji dve zmagi, nad Darušafako v Turčiji in Koper Primorsko v Kopru, sta nam vlili samozavest, sami sebi pa smo dokazali, da če želimo, zmoremo veliko. Želim si, da igro z obeh tekem pokažemo tudi danes. Upam, da bodo navijači prišli v čim večjem številu, saj se lahko z zmago nad Unicsom marsikaj spremeni v naši skupini. Poskušali se bomo čim bolje pripraviti na tekmo. Naša edina želja je zmaga in naredili bomo vse, da dosežemo nov uspeh," proti današnjemu dvoboju pogleduje Andrija Stipanović.

Unics je s petimi zmagami in porazom vodilna ekipa skupine C. Najboljša posameznika sta Američana Errick McCollum z 18,5 in Jamar Smith s 17,2 točke na tekmo. Navijači Olimpije pričakujejo, da se bo izboljšala tudi igra kapetana Jake Blažiča, ki še ni povsem ujel pravega ritma. Njegovo povprečje je 11,5 točke na tekmo (uspešnost meta za dve točki je 45-odstotna, za tri pa le 20,8-odsotna).

"V sezoni se vsak košarkar znajde v situaciji, ko je v dobrem ritmu, pa seveda tudi, ko je v nekoliko slabšem. Po mojem mnenju ni preveč dobro, če je igra celotnega moštva odvisna od dveh ali pa treh igralcev. Ko se ti znajdejo v krizi, preprosto nihče ne more prevzeti vloge nosilca v ekipi," je dejal Rimac in še poudaril: "Imamo ekipo, ki lahko na več različnih načinov odgovori na to, kar se dogaja na parketu. V danem trenutku lahko vsak prevzame odgovornost, kar je zagotovo zelo dobro za nas."