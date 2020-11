Brez milosti do Slovencev

Izkupiček slovenske reprezentance po prvih dveh tekmah je polovičen. Poraz na Madžarskem (75:77) in zmaga proti Avstriji (85:78) sta bilanci aktualnih evropskih prvakov, ki morajo osvojiti eno od prvih treh mest v kvalifikacijski skupini, da si zagotovijo vstopnico za zaključni turnir – ta bo potekal leta 2022.

Z dvema zmagama sredi Stožic v soboto in nedeljo bo Slovenija naredila korak k temu cilju. Sprva je bilo načrtovano, da bodo slovenski košarkarji odigrali tekmi z Ukrajino (sobota) in Madžarsko (ponedeljek), a so naši severovzhodni sosedi zapustili Ljubljano zaradi številnih okužb s koronavirusom.

Skupaj z Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA) so našli rešitev in se dogovorili, da se bodo v nedeljo pomerili še z Avstrijo, ki jo nato v ponedeljek čaka dvoboj z Ukrajinci.

Tudi v naš tabor je koronavirus našel pot, a na srečo le v strokovni štab, zato v ljubljanski mehurček nista mogla vstopiti pomočnika glavnega trenerja Aleksandra Sekulića. Namesto Dragiše Drobnjaka in Jerneja Valentinčiča sta vskočila Dejan Mihevc in Luka Bassin.

Koronavirus pa je nekoliko zdesetkal izbrano vrsto Ukrajine. Manjkali bodo trije člani prve peterke iz prvega kvalifikacijskega ciklusa, v katerem je Ukrajina premagala Avstrijo (88:73) in izgubila proti Madžarski (60:62). Artem Pustovij je tisti mož, ki ga bo selektor najbolj pogrešal. Razlog njegove odsotnosti ni bolezen covid-19, temveč njegovo članstvo v evroligaški Barceloni, ki tako kot večina klubov v tem tekmovanju ne dovoljuje svojim košarkarjem nastopa na reprezentančnih akcijah. Zato pa sta zaradi okužbe s koronavirusom ostala doma Pavlo Krutous in Bogdan Bližnjuk.

Reprezentanca Ukrajine Branilci: Denis Lukašov (Prometheus), Vitalij Zotov (Chemist), Aleksander Mišula (Kiev-Basket), Anatolij Šundel (Dnipro), Issuf Sanon (Dnipro), Aleksander Lipovij (Prometheus). Krila: Artem Kovalev (Kiev-Basket), Aleksander Belikov (Prometheus), Stanislav Timofenko (Dnipro), Vjačeslav Bobrov (Dnipro), Vladimir Gerun (Unicaja, Spain), Sergey Pavlov (Kiev-Basket). Centri: Vjačeslav Kravcov (Dnipro), Vjačeslav Petrov (Prometheus).

Z Latvijo napadal Slovenijo, zdaj z Ukrajino

"Udarilo nas je, ker ne bomo mogli računati na omenjeno trojico. Do nedavnega smo računali nanje. Za Artema je super, da je začel dobivati minute pri Barceloni. Zanj je to dobrodošlo, za nas ne. Če ne bi prišel v rotacijo, bi zagotovo igral za reprezentanco, saj sem bil v stiku s trenerji Barcelone in smo imeli dogovor. Ekipa se bo morala odzvati na odsotnost in stopiti skupaj," je o kadrovskih težavah spregovoril selektor Ukrajine Ainars Bagatskis, ki je v karieri že vodil Žalgiris, Maccabi Tel-Aviv in latvijsko reprezentanco, ki so jo izbranci Igorja Kokoškova leta 2017 do pohoda na evropski vrh premagali v četrtfinalni poslastici, za katero so številni strokovnjaki izpostavljali, da je bil to finale pred finalom.

Ainars Bagatskis je od leta 2019 selektor Ukrajine. Pred tem je od leta 2011 do 2017 vodil latvijsko izbrano vrsto. Poslovil se je po EuroBasketu 2017, na katerem je moral v četrtfinalu priznati premoč prav Sloveniji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nato je pogled usmeril v Slovenijo, ki je še vedno aktualna prvakinja: "Slovenija je neprijeten nasprotnik. Košarkarji vedo, kako igrati in so dobro natrenirani. Nekateri košarkarji imajo dober ugled v Evropi. Večina je odličnih v napadu, igrajo agresivno. Znajo najti odgovore. Odigrati bomo morali agresivno in predvsem biti samozavestni. Pripravljeni moramo biti na pravi boj. Če karikiram iz sveta boksa, bodo morali biti moji košarkarji pripravljeni na udarec in ga nato takoj vrniti. S taktičnimi manevri v teh kvalifikacijah ne boš nikogar presenetil. Seveda, lahko pripraviš kakšno manjše presenečenje, vendar je pristop tisti, ki mora biti pravi. Slovenija ima sicer novega selektorja, vendar je bil v zadnjih letih vseskozi del reprezentance, zato se ne pričakujejo drastične spremembe."

Sekulić o Ukrajincih "Ukrajina ima izkušeno zasedbo, z novim trenerjem pa igra nekoliko drugače kot v preteklosti. Nevarna je predvsem njena centrska linija, in verjetno bodo to skušali izkoristiti. Naša naloga bo, da razbijemo povezavo med njihovimi zunanjimi igralci in centri, kakšen centimeter primanjkljaja v višini pa moramo nadomestiti z agresivno obrambo in veliko mero borbenosti," je recept do zmage podal Aleksander Sekulić, ki bo debitiral v vlogi selektorja slovenske košarkarske reprezentance.

Slovenija in Ukrajina se bosta danes prvič pomerili v sklopu kvalifikacij za EuroBasket 2022, zato pa je naša izbrana vrsta februarja že zaigrala proti Avstriji v Kopru. Takratna četa Rada Trifunovića se je dolgo časa mučila s košarkarsko "nerazvitimi" Avstrijci, na koncu pa le vknjižila zmago.

Thomas Schreiner je bil že član avstrijske reprezentance, ki je bila februarja težak nasprotnik slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar

Reprezentanca Avstrije Bogić Vujošević (Aalst), Jozo Rados (Zwolle), Marvin Ogunsipe (Hamburg), Erol Ersek (FC Bayern), Thomas Schreiner (Bilbao), Daniel Friedrich, Benedikt Güttl, Enis Murati (vsi Gmunden), Davor Lamešić (Wels), Max Hopfgartner (Klosterneuburg) in Sebastian Käferle (Oberwart).

Avstrijci prepričani, da lahko ponagajajo Slovencem tudi tokrat

Tudi Avstrijci nimajo v Ljubljani kadra, ki bi si ga želeli imeti. Ne bodo morali računati na igralca NBA Jakoba Pöltla, Sylvena Landesberga, ki igra na Kitajskem, Maxa Heideggerja, člana evroligaškega Maccabija; poškodovana pa sta Thomas Klepeisz (Ulm) in Carlos Novas Mateo (Lille) - na februarski tekmi s Slovenijo sta slednja prispevala osem oziroma 13 točk. Takrat sta v napadu največ preglavic povzročala Bogić Vujošević z 18 in Marvin Ogunsipe s 17 točkami.

Jaka Blažič je v zadnjem obdobju v odlični formi. Tokrat ga v obrambi ne bo pokrival Thomas Klepeisz, ki bo odsoten zaradi poškodbe. Foto: Vid Ponikvar

"Ne glede na to, kar se bo zgodilo, je jasno, da se bomo stoodstotno pripravili na Slovenijo. Februarja smo že pokazali, da se lahko zoperstavimo evropskim prvakom. Tudi tokrat se bomo," je optimistični selektor Raoul Korner, ki upa, da bodo Slovenci v nedeljo nekoliko utrujeni, saj bodo v 24 urah odigrali dve tekmi.