Pozitivni Madžari zapuščajo ljubljanski "mehurček"

Težave v ljubljanskem "mehurčku", kjer naj bi te dni domovala skupina F, so se začele že krepko pred prvo tekmo. Medtem ko so v slovenskem taboru že pred vselitvijo v hotel iz strokovnega štaba izključili dva pomočnika in bili nato ob vnovičnem testiranju na novi koronavitus vsi negativni, pa se je zataknilo pri Madžarih.

V taboru vodilne reprezentance skupine, s katero bi se morala Slovenija pomeriti v ponedeljek, je namreč prišlo do večjega števila okužb. Testiranja naj bi pozitiven primer potrdila pri šestih igralci, ob vnovičnem testiranju pa pri štirih.

Mednarodna košarkarska zveza se je že odzvala in zahtevala, da Madžari zapustijo ljubljanski mehurček, o usodi tekem z Avstrijo in Slovenijo pa bo odločala pozneje.

Novico so potrdili tudi v slovenski reprezentanci in organizacijskem odboru, kjer pa ne razpolagajo z nadaljnjimi informacijami, kakšni bodo zdaj termini preostalih tekem. Poleg že omenjenih dvobojev bi se morala v soboto udariti še Slovenija in Ukrajina, v ponedeljek pa Ukrajina in Avstrija.

So nam pa organizatorji zatrdili, da madžarska reprezentanca ni bila v stiku s preostalimi udeleženci "mehurčka", saj so izbrane vrste med seboj strogo ločene.