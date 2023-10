Beograjska Crvena zvezda išče novega trenerja, Ivanović že bivši

"Duško Ivanović ni več trener naše članske ekipe. Zahvaljujemo se mu za vse, kar je storil, in mu želimo veliko uspeha na nadaljnji poti," so zapisali v izjavi za javnost pri Crveni zvezdi.

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da Duško Ivanović više nije prvi trener našeg seniorskog tima.#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/66U3u3STt6 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 21, 2023

Ivanović je ekipo prevzel novembra lani, z njo je osvojil srbsko prvenstvo in pokal, v finalu lige ABA pa je izgubil proti Partizanu. V evroligi je lani Crvena zvezda redni del končala na desetem mestu in se ni uvrstila v končnico. To so želeli letos izboljšati in v ekipo vložili ogromno denarja, a pod Ivanovićevim vodstvom so premagali le Asvel v prvem krogu, nato pa izgubili proti Žalgirisu, Monacu in Virtusu iz Bologne. Crvena zvezda se bo prihodnji teden v petem krogu Evrolige v mestnem derbiju pomerila s Partizanom.

Prvi kandidat za naslednika Ivanovića naj bi bil Grk Ioanis Sfairopulos, ki je v preteklosti vodil Olympiacos in Maccabi Tel Aviv, poročajo srbski mediji.

