Real in Barca neporažena, Samar slasti zmage še ne pozna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec evroligaškega naslova Real Madrid je v četrtek ugnal milansko Olimpio in ohranil stoodstotni niz. Enako je v petek uspelo Barceloni. Napeto je bilo v Grčiji, kjer je Olympiacos na tekmi, polni preobratov, po podaljšku odpravil beograjski Partizan (98:94). Žiga Samar in njegova Alba tudi po tekmi z Monacom ostajata brez zmage (87:75). Mladi slovenski reprezentant ni igral. Mika Tobeyja v kadru Crvene zvezde ni bilo, z 79:85 je izgubila z Virtusom iz Bologne.

V Pireju je v četrtek potekala košarkarska drama med grškim in srbskim velikanom. Beograjski Partizan je po prvem polčasu zaostajal za šest točk, a je nato v tretji četrtini nadigral gostitelje kar s 26:10. Vodil je že za +14, v zadnjo četrtino pa vstopil z zajetno prednostjo +10, a jo jo v nadaljevanju zapravil. Olympiacosu je uspel preobrat, dve minuti pred koncem je izenačil (79:79), nato pa je prevzel vodstvo. Nasmihala se mu je tesna zmaga po rednem delu, a je Američan James Nunnally pri črno-belih s trojko ob zvoku sirene izenačil na 85:85. Dvoboj se je prevesil v podaljšek, v katerem so bili boljši gostitelji in zmagali z 98:94.

Ob Realu Madridu je neporažena še Barcelona, ki je v petkovi tekmi četrtega kroga z 98:59 nadigrala Bayern München. Že po prvi četrtini je vodila za 16 točk, nato je prednost samo še rasla (30 točk po tretji četrtini). S 15 točkami je bil prvi strelec Barcelone Jabari Parker, 14 jih je dal Jan Vesely.

Evroliga, 4. krog:

Četrtek, 19. oktober:

Petek, 20. oktober:

Lestvica: