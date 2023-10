Nov evropski poraz Cedevite Olimpije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tretjem krogu rednega dela EuroCupa v gosteh izgubili z Bešiktašem (66:73) in vpisali še tretji evropski poraz, turški klub pa tretjo zmago.

Bešiktaš : Cedevita Olimpija 73:66 (20:17, 43:38, 59:52). Dvorana Akatlar, gledalcev 1500, sodniki: Peruga (Španija), Dragojević (Črna gora), Bittner (Velika Britanija).

* Bešiktaš: Mathews 18 (3:4), Hammonds 5 (2:2), Needham 7 (3:4), Ugurlu 11 (1:1), Arslan 4 (1:2), Durmaz 4 (2:2), Mitchell 12, Konan 4, Yigitoglu 2, Delgado 6 (0:3).

* Cedevita Olimpija: Stewart 15 (8:9), Armand 10, Sow 10 (1:2), Cobbs 14 (4:4), Blažič 4 (2:2), Matković 3 (1:2), Jones 6, Ščuka 4 (2:2).

* Prosti meti: Bešiktaš 12:18, Cedevita Olimpija 18:21.

* Met za tri točke: Bešiktaš 5:20 (Mitchell 2, Arslan, Hammonds, Mathews), Cedevita Olimpija 4:17 (Armand 2, Stewart, Sow).

* Osebne napake: Bešiktaš 21, Cedevita Olimpija 18.

* Pet osebnih: /.

Ljubljančani so za razliko od uvodnega gostovanja v Izraelu, kjer jih je Hapoel premagal s 27 točkami razlike, zadnji dve tekmi v evropskem tekmovanju odigrali bistveno bolje. Proti na papirju verjetno najboljšima zasedbama v skupini A so izgubili dvignjenih glav, Juventut jih je premagal po podaljšku, Turki pa so njihov odpor strli šele v zadnjih minutah.

Cedevita Olimpija je imela, četudi je izgubila skok s 39:46 in tekmecu prepustila kar 17 skokov v napadu, realne možnosti za zmago. V 32. minuti je zaostajala zgolj točko (59:58), nato pa bila več kot štiri minute brez koša ter zaostala 65:58.

Večino košev za Cedevito Olimpijo so dosegli tuji igralci. DJ Stewart je zbral 15 točk, Justin Cobbs 14, po deset pa sta jih dodala Sean Armand in Amadou Sow.

Cedevita Olimpija bo v 4. krogu 25. oktobra gostila ukrajinski Prometej. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič

Karlo Matković je moral sredi tretje četrtine zapustiti igrišče zaradi udarca v obraz in se do konca tekme ni vrnil na parket. Trener Simone Pianigiani zaradi poškodb ni mogel računati tudi na Roka Radovića, Nikolo Radičevića in seveda Eda Murića.

Cedevita Olimpija bo v 4. krogu 25. oktobra gostila ukrajinski Prometej, ki je po uvodnih krogih pri izkupičku 1–2. V prejšnjem krogu ga je Bešiktaš premagal z 92:70.

Eurocup, 3. krog:

Torek, 17. oktober:

Sreda, 18. oktober:

Lestvici:

