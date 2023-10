Cedevita Olimpija želi prekiniti negativni niz, Krka na zahtevnem gostovanju

"Split je zelo dobra ekipa, ki igra hitro in moderno košarko. Naši tekmeci lahko dosegajo visoko število točk in prevzemajo igralce pri igri v obrambi. So agresivni, vedno čakajo na priložnost, da ukradejo žogo. Na prvih dveh tekmah regionalne lige so po tem, ko so vodili praktično celotno tekmo, izgubili v zadnjih sekundah, zato njihovo stanje na lestvici ne odraža njihove dejanske igre. Zagotovo v Ljubljano prihajajo z željo, da zabeležijo prvo zmago v sezoni. Tega se zavedamo, vemo tudi, od kod prežijo nevarnosti, ne smemo pa preveč časa razmišljati o svojem položaju. Moramo biti pripravljeni, da znova damo vse od sebe, tako kot na tekmi z Joventutom," je pred sobotnim obračunom v Stožicah povedal glavni trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani. Ta v soboto ne bo mogel računati na Luko Ščuko, ki si je na tekmi Eurocupa zvil gleženj, manjkal pa bo tudi Nikola Radičević, ki bo po poškodbi mečne mišice s parketov odsoten dlje časa.

Gašper Okorn bo s Krko gostoval v Podgorici. Foto: www.alesfevzer.com

Težave imajo tudi v zasedbi Krke. Še vedno je poškodovan Isaiah Cousins, pred gostovanjem pa sta zbolela še Miha Cerkvenik in Niko Bačvič, tako da je njun nastop še pod vprašajem. Se pa v zasedbo Krke po poškodbi počasi vrača Leon Stergar. "Budućnost je tretja najboljša ekipa lige ABA. Ekipa, ki so jo sestavili v Podgorici, je izjemna, tudi njihov proračun je res visok. To je ekipa, ki lahko resno računa na boj za vrh lige ABA in tudi Eurocupa, to so že pokazali v uvodu, na zadnjem gostovanju v Turčiji so res tesno izgubili. Naša želja je, da v Podgorici odigramo po naših najboljših močeh," je pred srečanjem dejal Gašper Okorn.

Liga ABA, 3. krog

Petek, 13. oktober:

Sobota, 14. oktober:

Nedelja, 15. oktober:

Ponedeljek, 16. oktober:

Lestvica: