Po veliki drami v Stožicah: "To je trenutno moj največji problem"

"Po tekmi sem poskušal fante dvigniti s pozitivnimi besedami. Razumljivo je, da so frustrirani, ker so šli čez svoje meje," je po težkem porazu Cedevite Olimpije na tekmi drugega kroga Eurocupa v Stožicah, kjer je bil po podaljšku in košu v zadnji sekundi s 87:86 boljši Joventut, razlagal strateg Cedevite Olimpije Simone Pianigiani. Črni piki sta ob spodbudni predstavi pustili dve poškodbi v ljubljanskih vrstah.

Košarkarji Cedevite Olimpije so po dveh katastrofalnih porazih v sredo na prvi domači evropski tekmi pokazali veliko boljši obraz, a je na koncu sanje o prvi zmagi s "floaterjem" v zadnji sekundi podaljška pokopal Andres Feliz. Kljub porazu je ljubljanska zasedba pustila pozitiven vtis, sploh glede na to, da je Joventut v lanski sezoni Eurocupa prišel vse do polfinala, med drugim je dvakrat ugnal tudi Cedevito Olimpijo (v Ljubljani z 22 točkami razlike), med glavnimi favoriti za končni uspeh pa je bil pred začetkom sezone tudi letos.

"Žal mi je za moje košarkarje, ki so vse pustili na parketu, kar je bilo očitno. V prvem polčasu smo mi ustvarjali pritisk nad Joventutom, da je igral slabše kot sicer. A žal sta nam novi dve poškodbi, predvsem tista Luke Ščuke, že tako pa je manjkal Rok Radović, vzeli širino na igrišču. Ob polčasu se je moral naš načrt povsem spremeniti in prilagoditi. Pričakovali smo pritisk z njihove strani. V tretji četrtini smo malce popustili, zgrešili smo tudi preveč odprtih metov. Kljub vsem zgrešenim metom, zgrešenim prostim metom smo bili v dobrem položaju. To so detajli v igri, za katere me ne skrbi, ker je pred nami dolg proces, bolj je pomembna miselnost," je po tekmi dejal strateg Olimpije Simone Pianigiani, ki je z varovanci izgubil še tretjič zapored.

Luka Ščuka si je poškodoval gleženj. Foto: www.alesfevzer.com

Črni piki ob tesnem porazu

Ob tem v zasedbi zmajev skrbita novi dve poškodbi. Te so bile velika težava Olimpije že v prejšnji sezoni. Luka Ščuka je že v prvem polčasu odšepal z igrišča po zvinu gležnja, nekaj trenutkov zatem pa se je za mečno mišico prijel še Nikola Radičević. Kljub temu je Olimpija tudi v nadaljevanju dobro kljubovala favoriziranemu nasprotniku. "Zdaj se bomo morali spet prilagoditi na nov položaj, ne vem še, kako težki poškodbi sta to za Luko in Nikolo. Sploh pri Nikoli bo položaj res težek, čeprav ne gre za najhujšo obliko poškodbe, ker bomo potem znova izgubili veliko časa. Potem bo res težko in to je trenutno moj največji problem. Ponosen sem na igralce, moramo ostati mirni. Pokazali smo, da se lahko kosamo s tako dobro ekipo, kot je Joventut. Iz tega moramo črpati pozitivne stvari," je bil jasen Pianigiani.

Justin Cobbs je dosegel 28 točk. Foto: www.alesfevzer.com

Po srečanju je še enkrat poudaril, da so slovenski prvaki na začetku novega obdobja in da bo v tem izjemno pomembno ostati potrpežljiv. "Po tekmi sem poskušal fante dvigniti s pozitivnimi besedami. Razumljivo je, da so frustrirani, ker so šli čez svoje meje. A to je nov projekt, novo obdobje, ti fantje morajo skozi ta proces, igrati in ostati pozitivni kljub morebitnim porazom. Takšne tekme, kot je bila ta, se lahko obrnjeno v eno ali drugo smer. Mislim, da iz te tekme lahko vzamemo veliko pozitivnega, moja naloga pa je, da zdaj fantom pomagam ohraniti samozavest. Pomembno bo, kako se bomo odzvali v soboto proti Splitu, moramo igrati z veliko energije," se je proti sobotni tekmi v ligi ABA ozrl Pianigiani.

"Pri svojem razvoju moramo izklopiti čustva, pomembno je, da stvari napredujejo. Tekmo smo dobivali, ko smo bili kompletna ekipa. Ob polčasu smo imeli šest izgubljenih žog, na koncu pa 18. Glede na to, kaj se nam je zgodilo v zadnjem tednu, kakšne udarce smo prejeli, sem na fante ponosen. Če bomo ohranili ta trenutek, če bomo znali na tem graditi, bomo prišli tudi do zadovoljstva v obliki zmage. Zato sem tu, prišel sem zato, ker želim igrati takšne tekme, kot je bila nocojšnja," je sklenil Italijan na klopi slovenskih prvakov.

Jaka Blažič Foto: www.alesfevzer.com

V moštvu Cedevite Olimpije sta prevladovala Justin Cobbs (statistični indeks 36), ki je dosegel 28 točk, in kapetan Jaka Blažič (24 točk, 7 skokov). Blažič je ob tem v rednem delu zadel tudi trojko za podaljšek, na koncu pa izmučen s soigralci ostal praznih rok. "Imeli smo dobljeno tekmo, a so na koncu igralci Joventuta zadeli težek met. To je šport. Res smo si želeli zmage. Naredili smo vse, da bi ta cilj tudi uresničili, a nam to preprosto ni bilo usojeno. Gledamo naprej. Kljub izidu smo na tekmi pokazali značaj, sploh po zaostanku v zadnji četrtini. Tekma je bila praktično odločena, a smo se vrnili in si priigrali podaljšek. Zagotovo je to nekaj pozitivnega in še si bomo prizadevali za to," je po koncu dejal Blažič, ki so ga iz prvih vrst stoženske dvorane spodbujali tudi nekdanji soigralci Klemen Prepelič, Saša Zagorac in Alen Omić.

